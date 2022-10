Javában zajlik Székesfehérváron a hosszúsétatéri járdafelújítás, hamarosan várható a befejezés is. Mészáros Attila alpolgármester és ezen városrész önkormányzati képviselője tájékoztatása szerint a munkák ez év júniusában indultak - a „2022 Útfejlesztések” elnevezésű projekt keretein belül – a kivitelezési munkákra történő pályázat kiírásával. A kivitelezői szerződéskötést munkaterület átadás-átvételi eljárás követte július 20 -án. A helyszíni munkák szeptember 26-án tudtak megkezdődni, melynek keretében a Hosszúsétatér 14-től a 40-es számig a járda régi, rossz minőségű, aszfalt-burkolatát teljes szélességében elbontották. A 430 négyzetméternyi szilárdburkolat bontása mellett továbbá lebontották - 250 méter hosszban - a töredezett, meghullámosodott támasztó szegélyt is.

A 22,2 millió forintos rekonstrukciós munka során a járda fizikai paraméterei ugyan nem változnak, a pályaszerkezetet mégis szükséges megerősíteni – tudtuk meg, ahogy azt is: ha az őszi időjárás továbbra is a kegyeibe fogadja az útépítőket, abban az esetben akár korábban is végezhetnek. De az biztos: tartható az eredeti befejezési határidő, azaz november vége. E projekt keretein belül végezték a Toronysor 1-2 szám előtti járdafelújítást is, amely már elkészült. Műszaki átadására október 17-én lehet számítani.