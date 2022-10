Nyugodtan kijelenthető, hogy az ország egyik legkedveltebb kerékpárútja a Velencei-tó körül van. Ki ne bringázott volna már a Völgyvidék dimbes-dombos útjain. És ha már megtettük? Akkor szeretnénk újra megtenni, miközben gyönyörködhetünk a mesebeli szépségű tájakon. Már csak a fent leírtakból is jól látszik, hogy a turisták egyik fő célpontjának számító tó körüli utak és azok folyamatos fejlesztése mennyire fontos, szem előtt tartva, a bringa szerelmeseinek igényeit és biztonságát. Ezt hivatott szolgálni az a projekt is, amely a megye egyik legrégebben felújított útszakaszát érinti a 6213-ason, Dinnyés és Pákozd között.

A péntek délelőtt tartott sajtótájékoztató keretében Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója, Kardos Ádám (Pákozd) és Tóth István (Gárdony) polgármesterek közösen számoltak be arról, hogy végre elkezdődhettek a munkálatok.

Fotós: Kecskés Zoltán

Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója elmondta, hogy ez az útszakasz mai állapotát 1970-ben nyerte el, így már több mint fél évszázada várja a dolgos kezeket. Az igazgató kiemelte, hogy a projekt elsődleges célja az aszfaltburkolat terítése, egy új burkolat elkészítése és nem utolsó sorban a kerékpáros forgalom biztonságosabbá tétele, amely igen jelentős ezen az útszakaszon, többszöröse az autósokénak. A Magyar Közút mérése szerint a nyári csúcsidőben mintegy kétezer kerékpáros halad át naponta. Kiemelte azt is, hogy bár ez a program nem teszi lehetővé, hogy önálló nyomvonalon vezetett kerékpárutat építsenek, de a forgalomtechnika megújításával sokat tehetnek a biztonságért. Mindkét oldalon a menetirány szerint kerékpáros piktogramok és kerékpáros nyomkijelölés fog megtörténni, másrészről figyelemfelhívó táblákat is kihelyeznek a kétkerekűek védelme érdekében. Molnár István hozzátette azt is, hogy a teljes szakaszon 50 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be és kérni fogják a gárdonyi kapitányság segítségét abban, hogy az átadás után ezt a nyári csúcsidőszakban szigorúan ellenőrizzék.

Az elhangzottakhoz csatlakozott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, aki kiemelte, hogy a több mint 600 millió forintos beruházás kiemelten fontos a Pannónia Szíve lakóinak, ahová az elmúlt több mint tíz évben – a tervezéssel együtt – közel 11 milliárd forint érkezett különböző forrásokból, mintegy 70 kilométer hosszú utat megépítve ebből . Kiemelte, hogy a beruházás során nemcsak az út újul meg, hanem mellette három fontos híd is: a Dinnyés-Kajtori csatorna híd, Császár-víz-híd, M7-es híd.

Molnár Krisztián nyomatékosította, hogy ez a beruházás már jóval korábban, évekkel ezelőtt megvalósulhatott volna, ám az akkori pákozdi vezetés ezt elvetette, mondván, erre itt nincs szükség. Tették mindezt úgy – fogalmazott az elnök –, hogy egy forintjukba sem került volna, már csak a támogatási pályázati adatlapot kellett volna aláírniuk. A Fejér Megyei Közgyűlés vezetője kiemelte, hogy 2019-es önkormányzati választást megnyerő Kardos Ádám ezt másképpen gondolta és szerette volna ezt a hiátust minél előbb megoldani. Az idő pedig végre elérkezett és sikerült a Magyar Közúttal közösen forrásokat találni, hogy mindezt pótolni tudjuk – mondta a megyei elnök. A jelenlévő Kardos Ádám üdvözölte a döntést és megköszönte a jelenlévők támogatását. és bízik a további gyümölcsöző közös munkában.