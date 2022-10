Nem is olyan rég írtunk egy hosszabb lélegzetvételű cikket arról, hogy mostanában egyre több autós-gyalogos konfliktus lát napvilágot, melyek nagy része odafigyeléssel megelőzhető lenne. Valószínűleg azonban nem az esetek száma nőtt meg, csak nagyobb arányban kommunikáljuk ezeket a különféle közösségi oldalas csoportokban. De éppen ezért fordultunk olvasóinkhoz, s kértük, hogy kommentben vagy Facebook- üzenetben írják meg nekünk, véleményük szerint Székesfehérváron mely gyalogátkelőhelyek igénylik a legnagyobb odafigyelést, hol kell a leginkább résen lenni? De úgy is kérdezhettük volna, melyek a legveszélyesebbek?

Egy tökéletes, de egyszerű válasszal kezdem az összefoglalót: hol kell leginkább résen lenni? Mindenhol. A nagyon is releváns komment így szólt, azonban mégis vitára sarkall. Vannak ugyanis olyan gyalogátkelőhelyek, melyeket nagyobb sebességgel közelítenek meg az autósok, vagy épp kanyarban vannak, vagy kevésbé beláthatók. A többi hozzászólást ez alapján szemléztük, hiszen hozzászólóink nagy része ilyen zebrákról írt, amit köszönünk. A feol.hu Facebook-oldalán több mint hetvenen írták meg véleményüket a jelzett cikk alatt. Most felsoroljuk ezeket:

Budai- Kisteleki-Halesz (hiába a lámpa, állandó satufék)…Stop Étterem, Gáz utca, Tóváros körforgalom, Horog-ház előtt, Lövölde utca a mekinél, Lövölde-Árpád utca (kanyar miatt nem látni az autósokat), Lövöldéről a Huszár utca felé, Deák Ferenc utca, Vasút (több „szavazatot” is kapott), Vasvári iskola, Havranek út, Széchenyi -Horvát István utca lámpás kereszteződés (többen is írták), E-onnál, Mártírok útja, a Lidl felé (rendszeres halálfélelemről ír a kommentelő), Mártírok-Raktár utca sarok (több voks, a négysávos út kihívás), Királysor, a régi malomnál, Királysor - Brendon bababolt előtt (ugyancsak többen írták a „hirtelen előbukkanó” zebrát, hiszen kanyar takarja, a satufékezés mindennapos), Budai út – Interspar, Pozsonyi út a pékségnél, Bakony utca – Tátra utca (kevésbé állnak meg az autósok az egyenes szakaszon), Balatoni út, Várkörút, Mészöly-Zichy-liget sarok, az uszodánál (igazi kihívás átkelni), Fiskális-Budai, Jancsár buszmegálló, Lehel utca- Kadocsa torkolat.



Egy kedves olvasónk e-mailben írta meg véleményét egy konkrét eset kapcsán, melynek szemtanúja volt.

- A napokban voltam szemtanúja 16-16.30 óra között, hogy a képen látható gyalogátkelőhelyen, a Berényi úton, egy anyuka három kisebb gyermekével - legkisebb babakocsiban ült - indult át a Cserkész utca felől a Vadászkürt oldalra. Az autók - ebben az időpontban szokás szerint- a Matróz kocsma körforgalomig feltorlódtak, a zebrán túl állt a sor – kezdte sorait a levélíró. - A körforgalomból kijövő autósnak (városból kifelé vezető oldalon) nagyon "résen" kell/kellene lenni, mivel a körforgalomba befelé, lépésben haladó autók közül a zebrán (bármilyen meglepő is) gyalogos közlekedhet. Egy autós véleményem szerint nem vette észre a zebrát jelző táblát, sem a burkolatfestést, sem az autók mögül hirtelen felbukkanó gyalogosokat. Nem állt meg a zebra előtt, nem is lassított. Gyakorlatilag az édesanya lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia – fogalmazott olvasónk, majd így folytatta: - Anyuka érzékelte, hogy az autós nem fog megállni, és az út közepén, még éppen idejében, a szorosan mellette haladó gyermekek elé tartotta a karját, ezzel megállítva őket és elengedve maguk előtt az autót a zebrán. Az esetet látva, azon gondolkodtam, hogy hol-kinek tudnám jelezni, hogy ez a zebra nagyon veszélyes ezen ok miatt. Szükséges lenne valamilyen figyelemfelhívó eszköz kihelyezése, mivel a kék-fehér jelzőtábla sajnos nem elegendő. Egyébként a gyalogosokat is kellene oktatni, arról, hogyan menjenek át a zebrán, a futóbiciklit használó gyerekkel. Több esetben is láttam, hogy anya a kisebb gyermeket babakocsiban tolja, és fut, lohol a futóbiciklivel közlekedő nagyobb gyermek után, a zebrán. Rendkívül balesetveszélyes. Ennek az anyukának szerencséje volt – foglalta össze levélírónk az esetet.

Ugyancsak e-mailben kaptuk a korábbi cikkünkre érkezett reagálást: „A Farkasvermi - Dráva út kereszteződés gyalogátkelő veszélyességére hívnám fel figyelmüket. Mind a vasút felől érkező, mind a külső forgalom sok esetben nem veszi figyelembe a pár éve (táblával, útburkolati jellel) létrehozott gyalogátkelőt. Itt írnám meg továbbiakban, hogy a Dráva utcából való járművel kihajtás is nagyon nehéz, mindkét helyzetben a relatív gyorshajtást (sokszor gyorshajtás) és a folyamatos íven érkező forgalom járművei miatt.”

Összefoglalva tehát sokan, sok helyszínen gyűjtöttek már kellemetlen élményeket. Ha „befutót” kellene hirdetnünk, az önök véleménye alapján az uszoda és a vasút környéke, a Mártírok útja, a Lövölde és a Királysor – bababolt gyalogátkelőhelye lenne a feol.hu top 5-je. Többen jelezték, hogy a gyalogos részéről a láthatóság kérdése nagyon fontos lenne, főleg most, a ködös reggeleken. A másik oldalon pedig azt kifogásolják, hogy az autósok nem olyan sebességgel közelítik meg az átkelőhelyet, hogy még biztonsággal meg tudjanak állni, vagy a gyalogos érezné a biztatást, hogy átmehet.