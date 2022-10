– Turisztikai szempontból is nehéz éveken vagyunk túl és senki nem tudja megjósolni, milyenek előtt állunk – mondta az ügyvezető, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy a maguk részéről a továbbiakban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hazai és a külföldi látogatókat állandóan elérhető programokkal várják. Az idei évvel kapcsolatban azonban mindenképpen jó hírekkel szolgált: pörgős évet zárt Székesfehérvár, a Tourinform Iroda pedig 2022-ben újra a régi lendületet hozta. Mindezt a számok is alátámasztják: rekordmennyiségű, 480 idegenvezetéses programot szerveztek, amelyeken több mint 9 ezer fő vett részt, az irodában pedig január és szeptember között 11 570 látogató fordult meg. A panorámabusz 27 túráján közel kilencszázan nézték meg a város és a Szent István Király Múzeumban a Királyok és Szentek kiállításhoz kapcsolódó, a Tourinform Iroda által nyitott múzeum shopban mintegy 23 ezer ajándéktárgyat vásároltak a látogatók.

Cser-Palkovics András szerint mindez azt bizonyítja, hogy Székesfehérvárnak van turisztikai értéke, és ebben köztudottan az is szerepet játszik, hogy földrajzi szempontból is jó helyen vagyunk a főváros, a Velencei-tó és a Balaton közelségében. Az év hátralévő részében esedékes programok kapcsán a polgármester elmondta, ugyan Fehérváron is készülnek arra, hogy takarékoskodni kell, de azt ígérte, idén is lesz adventi vásár és a hozzá kapcsolódó programokat is megtartják.