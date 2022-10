Több mobil kamerát is beszerzett a városgondnokság, amelyekkel már elkezdték figyelni a város tulajdonában lévő erdőket és természetvédelmi területeket. – Elhatároztuk, hogy kamerákat helyezünk ki két okból. Egyrészt, hogy ne legyen, de legalábbis kevesebb legyen az illegális hulladéklerakás, másodsorban pedig szeretnének elérni, hogy ne lehessen fát lopni azokból az erdőkből, fás területekből, amelyeket azért hozunk létre, hogy szolgálják a várost, a természetet, a környezetet. Így jött az ötlet, hogy ebben előrébb tudnánk jutni egy kamerarendszerrel – fogalmazott a témában tartott sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

A városvezető kiemelte, mivel mobil eszközökről van szó, gyakorlatilag bármely területre kihelyezhetőek. – A lebukás veszélye ezzel jelentősen nőni fog. Bízunk benne, hogy ez a megelőzés egyik fontos módszere, de ha mégis valami olyan történést rögzít a kamera, akkor természetesen minden szükséges jogi intézkedést, beleértve a büntetőjogi intézkedést is, meg fogunk tenni – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi referense elmondta, az önkormányzat tulajdonában körülbelül 100 hektárnyi erdő van a város különböző részein, amibe beletartoznak a természetvédelmi területek erdei is. Kiemelte, hogy a kihelyezett kamerákkal kapcsolatban az előírtaknak megfelelően az adott helyen táblákkal hívják majd fel az arra járók figyelmét. – A mobil kameracsapdáknak az a lényegi és használati előnye, hogy ezek nem fixek. A kinézetük, a teljes felszereltségük rejtőszínű. A készülékek egy biztonsági tokban vannak, adott esetben pedig rejtőhálóval is felszerelhetőek, tehát gyakorlatilag észrevehetetlenné lehet tenni a kamerákat – emelte ki a természetvédelmi referens. Mint mondta a kamerák SIM és SD kártyákkal is rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy amint kihelyezik, egy virtuális rendszerbe tölti fel a felvételeket, az illetékesek pedig így gyakorlatilag azonnal tudnak minden mozgásról és tevékenységről. Nagy előnye a készülékeknek, hogy egy töltéssel több napig is képesek működni, így nem kell naponta cserélni őket.

Fotós: Simon Erika / ÖKK

Csete Gábor kiemelte, a cél az, hogy megfigyeljék az erdők élővilágát és visszaszorítsák azokat a tevékenységeket, amelyek ezeket a területeket károsítják.