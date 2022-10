Jellemzően elsőként magukon takarékoskodnak, majd az intézmények összevonásával, önként vállalt feladatok elhagyásával igyekeznek húzni a nadrágszíjon. Ezúttal Alsószentiván polgármesterével, Husvéth Imrével beszélgettünk az előttünk tornyosuló feladatokról.

Alsószentivánt kicsi, ugyanakkor összetartó közösségnek ismertem meg. Úgy is mondhatnám: „Kicsi a bors, de erős". Hogyan igyekeznek felkészülni az előttünk álló télre?

– A lakosság részére az idén is igényeltünk szociális célú tűzifát. Az elnyert 62 köbméter kemény lombos fát november hónapban szeretnénk kiosztani a rászorulóknak, illetve ezen felül is megpróbálunk segíteni. Az önkormányzatnál is igyekszünk spórolni. Az épület fűtése a gázon kívül faapríték tüzeléssel is megoldható.

Mit lát az első számlákon, mennyivel emelkedtek meg a rezsiárak?

– Ez szerencsére az év hátralévő részére nem jelent problémát, ugyanis az intézményeink december 31-ig rendelkeznek érvényes gázszerződéssel. Januártól a beérkezett ajánlatok szerint 42-szeres drágulással kell számolnunk. Az már egy másik történet lesz...

Mi a helyzet a közintézményekkel – iskolákkal, óvodákkal, bölcsődékkel – ott kitartanak és nyitva lesznek amíg lehet?

– Településünkön az óvoda és az iskola is egyházi fenntartásban működik. Az intézményvezetővel és a Püspök úrral történt megbeszélés szerint ezen intézmények nem zárnak be, egész télen működni fognak, ez mindenképpen egy nagyon jó hír a családoknak.

A képen a legidősebb férfi lakosnak, Madarasi Ferencnek játsszák a nótáját – Az én apámnál nincs jobb a világon – az október eleji szentiváni kultúrház névadó ünnepségén.

Fotós: Nagy Orsolya

Milyen területek azok, amelyeken spórolni tudnak?

– Az önkormányzat gazdálkodását eddig is a takarékosság jellemezte, eddig is törekedtünk az energiafogyasztás minimalizálására. Szerencsére, az elmúlt évek során a közintézményeinken megvalósult energetikai korszerűsítések is ezen célt szolgálták, így amennyire lehet felkészültünk a hidegebb hónapokra.

Van olyan intézmény (pl. faluház, könyvtár), amely néhány hónapra a bezárás sorsára jut?

– Törekszünk arra, hogy ez ne történjen meg és a település lakói ne szenvedjenek semmilyen területen hátrányt.

Adventhez és karácsonyhoz közeledve, rányomja-e a bélyegét az energiaválság Alsószentivánon erre az ünnepre?

– Az ünnep fényeit eddig sem a díszkivilágítás jelentette a településen. Az egyetlen ilyen jellegű dísz a Betlehem, de ennek is minimális áramfelhasználása van. A falukarácsonyt is megrendezzük, de az idei évtől már az újonnan átadott Szentiványi Péter Közösségi Színtér ad ennek a rendezvénynek helyet, amely energetikai szempontból a legmodernebb épületünk a településünkön.