- Még a koronavírus-járvány idején elvégeztem a területfejlesztési referens képzést, amelynek során széleskörűen megismerhettem azt is, hogyan tudom a 21. századi technikákat és lehetőségeket kamatoztatni, többek között vezetőként a saját településemen. Sokszor elhangzik Zámolyon is az a mondat, hogy „én nem is hallottam erről”, vagy „én ezt nem is olvastam”. Nos, ez az alkalmazás most remek lehetőséget nyújt, hogy a falu lakosai semmiről se maradjanak le – mondta a feol.hu-nak Sallai Mihály, polgármester, aki hozzátette, a megyében egyelőre csak egy településen, Szabadegyházán működik az Okos Önkormányzat alkalmazás, amellyel egyébként egy felhasználó akár három település híreit, eseményeit, rendezvényeit, történéseit is nyomon követheti.

- Természetesen nem csak a zámolyi önkormányzati hírek jelennek meg majd az applikációban, de pl. a szelektív hulladékgyűjtés idejére is figyelmezteti mindig az alkalmazás azokat, akik letöltik azt az okostelefonjukra. Mert annak megléte alap a használathoz. De a felhasználók értesülhetnek olyanokról is, mint az orvosi rendelésben történő változások, balesetek, útlezárások, vagy a településen megrendezésre kerülő események. Gyakorlatilag bármi, amit a rendszer üzemeltetője közhírré szeretne tenni – árulta el a polgármester, aki mindenkinek javasolja az alkalmazás használatát, aki gyorsan, egyszerűen és első kézből akar információt kapni Zámolyról, Zámolyon.