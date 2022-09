Az Esterházy-kastélyhoz tartozó egykori kastélypark egy részét a háborút követő években pihenőparkként kezdték használni és itt tartottak és tartanak ma is olyan nagyobb rendezvényeket, mint pl. az augusztus 20-i Floriana nap. Az utóbbi időben azonban több bejelentés is érkezett, hogy az egyébként a Vértes Erdő Zrt. kezelésében lévő parkban megszaporodtak azok a motorosok és autósok, akik kifejezetten krosszozás, rallizás miatt járnak ki a területre. Ezzel nem csak kárt okoznak a környezetben, de zavarják a kirándulókat, a túrázókra vagy a kerékpárosokra pedig akár balesetveszélyt is jelentenek. Az erdészet ezért megkereste a csákvári önkormányzatot, hogy partner lenne-e a park zártabbá tételében?

A pihenőpark Vöröskapu utca felőli sorompóval történő lezárása nem újdonság, hiszen hosszú ideig így volt ez. A lezárás szeptember 12-én lép életbe. A sorompó nyilván a gépkocsik behajtását akadályozza meg, de mellette gyalogosan, babakocsival, kerékpárral továbbra is lehetséges a közlekedés. Közleményében a Vérteserdő azt is bejelentette, hogy hosszútávon szeretnék a terület pihenőpark jellegét visszaállítani, ezért az utak állapotának javítása mellett felújítják a pihenőpadokat és asztalokat, gondozás alá veszik a központi terület faállományát és biztonsági kamerákat is kihelyeznek.

A polgármester posztja alatt rövid időn belül számos hozzászólás jelent meg a bejelentéssel kapcsolatban. Egy részük egyetértett a döntéssel, ám a többség olyan kérdéseket fogalmazott meg, mint pl. hol fog a mentő, a tűzoltóautó bejutni a parkba, vagy hogy miért nem biztosítanak a településen helyet a hobbimotorosok, deszkások és kerékpárosok szórakozására? Többen is hangot adtak azon véleményüknek, miszerint a területen élők is csákvári lakosok, mégsem jár nekik semmi – aszfaltos út, közvilágítás, vezetékes víz - és most még a rövidebb közlekedési útvonal lehetőségét is elveszik tőlük. Hozzászólásában egy ottani pincetulajdonos hívta fel a figyelmet arra, hogy a Vöröskapu utcán a parkánál „Régen is volt sorompó! Sőt kapu is volt! (…) Egyébként meg zártkerti ingatlant vettetek! Arra picit másak a jogszabályok….” Az egyik kommentelő pedig azt jegyezte, pont a motorosoknak engedik továbbra is a bejárást, akik a legnagyobb kárt okozzák a parkban.

Illés Szabolcs kérdésünkre elmondta, a területről továbbra sincs senki kizárva, hiszen a Disznó-hegyi úton keresztül a jövőben is be lehet jutni, így azok, akiknek hétvégi házuk van a Disznó-, illetve a Malac-hegyen, vagy életvitelszerűen kint laknak, ezután is tudnak majd autóval közlekedni és ezen az úton a nagyobb járművek is be tudnak hajtani a parkba.