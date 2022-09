A találkozó részeként a tanulók is feltehették az őket foglalkoztató kérdéseket a városvezetőknek. A fiatalok a lehetőséggel élve kérdeztek a diákbérletek árának esetleges drágulásáról, s arról is, mi történik akkor, ha a Vörösmarty Színház épülete január-februárban bezárja kapuit. Az energiaárak növekedése kapcsán felmerült az uszoda nyitvatartásának kérdése és az is, visszajöhet-e az online oktatás, esetleg számítani kell-e a szombati oktatás bevezetésére.

A tábor utolsó, szombati napján a résztvevők megtervezik a diáktanács éves programjait és előkészítik az őszi tisztújítást.