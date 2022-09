Rendhagyó generációs találkozót tartottak szombaton az Ybl Miklós Általános Iskola egykori diákjai és pedagógusai. A mintegy száz fő részvételével zajló „időutazás” megannyi szép, olykor már elfeledettnek hitt emléket hozott elő. Kiss Zsolt, a rendezvény ötletgazdája és szervezője maga is Ybl-s diák volt 1979 és 1987 között.

– A találkozás egyik apropója, hogy 35 éve ballagtunk el. Tíz évvel ezelőtt szerveztem az első osztálytalálkozónkat, mert úgy gondoltam, hogy erős osztályközösség voltunk, két párhuzamos osztály volt, jóban voltunk a B-sekkel is, így gondoltam egyet, és végül évfolyam-találkozó lett belőle, természetesen a tanárainkkal. A két előző osztály-, illetve évfolyam-találkozót még sikerült az iskola épületében lebonyolítani. Az egykori iskolai programoknak köszönhetően sokszor találkoztak egymással az évfolyamok, a fölsőbb, alsóbb osztályok, és sokunknak voltak testvérei is az iskolában. Gondoltam egy nagyot, és kitaláltam, hogy csináljunk egy generációs találkozót, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az iskola fennállása alatt ide járt diákokról és itt tanító pedagógusokról szól. Ez egészen pontosan az 1965 és 1999 közötti időszakot jelenti – mesélt a találkozó előzményeiről Kiss Zsolt, aki az évek alatt a közösségi média lehetőséget kihasználva igyekezett összehozni az Ybl-s közösséget, így mintegy százan vettek részt a nem mindennapi találkozón.

S habár a találkozó fő helyszínéül már nem szolgálhatott az egykori oktatási intézmény, arra mégis lehetőséget kaptak az egykori diákok és tanárok, hogy a hajdani Ybl Miklós Általános Iskola földszintjén kisebb csoportokban tegyenek egy „helyszíni bejárást”.

Ezt követően a találkozó a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdősori épületében folytatódott.

– Igyekeztem felidézni azt a korszakot, amikor mi annak idején általános iskolába jártunk, kiemelve a legfontosabb eseményeket, történéseket – tette hozzá a szervező, aki az iskolához kapcsolódó kvízjátékkal is igyekezett visszahozni a régi emlékeket.

Mindezekkel együtt a helyszínt adó aula is igazi retró környezetté alakult, amit tovább fokozott a 70-es, 80-as évekből összegyűjtött eszközök, használati tárgyak kiállítása. S ha már retró dolgok, az egyik asztalon olyan termékek sorakoztak, melyeket már akkor is gyártottak, és a boltok polcain azóta is megtalálhatók. Az épület hátsó udvarrészén veterán autók sorakoztak, szintén a korszak hangulatát idézve.

A rendhagyó generációs találkozón a kötetlen beszélgetés újra lehetőséget adott a régi emlékek felidézése, a közös élmények újraélésére. Ilyen az, amikor a generációk találkoznak.