A megyeszékhelyen a Palotavárosi tavak környékén és olyan forgalmas hely közelében is láttak rókát az elmúlt napokban, mint a Palotai út, tegnap pedig egy úrhidai esetről olvashattak portálunkon. Az olykor aranyosnak tűnő, máskor számos kellemetlenséget és kárt okozó vadak akár különböző betegségeket is magukkal hozhatnak a lakott területekre. Hogy mit kell tenni akkor, ha belterületen találkozunk rókával és hogyan „űzhetjük el” az illetéktelen behatolókat arról a Fejér Megyei Kormányhivatalt kérdeztük.

Mint megtudtuk, a rókák lakott területen való megjelenésében több tényező is közrejátszhat. Ilyen például az élelmiszert is tartalmazó hulladék, az utcai macskáknak kihelyezett eledel, a hulladéktárolók körül felszaporodó rágcsálók jelenléte, esetleg egy-egy baromfiudvar, ugyanakkor előfordulhat az is, hogy a dél felől terjedő aranysakál szorítja ki természetes élőhelyéről. A rókák felbukkanására napnyugtától hajnalig lehet számítani, jellemzően télen, amikor lecsökken a táplálékukat adó rágcsálók száma, valamint nyár elején, amikor a kölyköknek nagy mennyiségű élelemre van szükségük.

A Kormányhivatal válaszából az is kiderült, hogy abban az esetben, ha valaki lakott területen rókát észlel, a területileg illetések vadászati és állategészségügyi hatóságot kell értesítenie. Amennyiben elhullott rókát talál egy járókelő, annak helyét jeleznie kell az állategészségügyi hatóság felé, valamint a NÉBIH zöldszámán. Felhívják a figyelmet arra is, hogy az róka tetemhez se ember, se kutya ne érjen hozzá.

Nagy kérdést jelent, hogy mit tehetünk a lakott területre tévedt rókákkal, hogy ilyen esetben kilőheti-e azokat az területileg illetékes vadásztársaság. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint települések belterületén tilos vadászatot folytatni. Vannak azonban olyan kivételes esetek közegészségügyi vagy közbiztonsági okok miatt, amikor belterületen is megtörténhet egy vad elejtése. – A területileg illetékes rendőrkapitányság engedélyével a vadat szigorú biztonsági intézkedések mellett a területileg illetékes vadásztársaság hivatásos, nyilvántartásba vett vadásza ejtheti el, amiről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell – emelte ki a kivételes esetekkel kapcsolatban a Kormányhivatal. Mint írják, a rókákat méreggel elfogni vagy pusztítani tilos, elfogásukhoz lehetőség van csapda alkalmazására is, ami szintén engedélyköteles. A balesetek elkerülése érdekében viszont ezeket úgy kell elhelyezni, hogy embereket, különösen gyermekeket semmiképpen ne veszélyeztessen, ugyanakkor feltétel az is, hogy az elfogott róka se sérüljön.