- Mivel az elmúlt napokban a szokásosnál valóban jobban lehűlt a levegő, tény, hogy többen érdeklődtek a távfűtés szezon előtti elindítása iránt, jelenleg már közel tíz házban kapcsoltuk be a szolgáltatást – mondta lapunk érdeklődésére Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, mivel a sajtóhírek is arról szóltak, hogy a kormány nem engedi emelni a lakossági távfűtés díját, ezért a fűtést megrendelők sem kérdeznek rá külön a díjakra. A távfűtés bekapcsolását most már a Széphő által létrehozott webes felületen tehetik meg a fűtési megbízottak és a házak közös képviselői, így gyorsabb, egyszerűbb az ügyintézés. Ugyanakkor, mint Szauter Ákos hozzátette, továbbra is több olyan épület van, ahol a ház belső rendszerét nyáron radiátorcsere vagy valamilyen más javítás miatt leengedték, ám a rendszer feltöltéséről nem gondoskodtak. Az ő esetükben csak akkor tudják majd a szolgáltatást elindítani, ha ezt a feltöltést pótolja az épület.

Állítólag felmerült az a lehetőség, hogy a lakossági felhasználóknak átadott hőmennyiség csökkentését tervezik a távhőrendszerekben. Legalábbis sajtóhírek szerint erről beszélt Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára egy konferencián. Előfordulhat-e, hogy kevesebb hőmennyiséget ad át a Széphő a lakóknak, hogy ezzel valamennyit tudjanak spórolni? – tettük fel a kérdést Szauter Ákosnak. – Mi saját döntéssel ilyen csökkentést nem fogunk véghezvinni. Ha lesz ebben jogszabályi változás, természetesen annak megfelelően kell majd eljárnunk. Mi a hőközpontoknál rendelkezésre állunk annyi energiával, amennyit a ház szeretne. De hogy a ház ebből a nagy rendszerből mennyit „vesz ki magának”, az az ő döntése. A ház mondja meg, hogy adott külső hőmérsékletnél az adott épület milyen hőfokú előremenő vizet szeretne. A Széphő ezt állítja be a ház hőközpontjánál, ebből tud gazdálkodni az épület. Ám ha a belső rendszer nincs jól beállítva, kiegyensúlyozva, akkor előfordulhat, hogy bizonyos lakásokban hideg van, máshol meg nagyon meleg – fogalmazott a vezérigazgató.

Ugyancsak felmerült, hogy az állam szeretné azt elérni, hogy minden lakásban külön lehessen szabályozni az elfogyasztott hőmennyiséget. Székesfehérvár ebből a szempontból jól áll, a korszerűsítések idején igen sok épületben szereltek fel a radiátorokra termosztatikus szelepeket, amelyekkel lehet szabályozni a radiátorok hőfokát. A legtöbb helyen ezzel párhuzamosan költségmegosztót is beüzemeltek, ám több olyan épület is van, ahol a kialakult viták miatt végül mégsem ezek alapján, hanem a lakás légköbmétere szerint fizetik a fűtésdíjat. Hogy mindez maradhat-e, arra egyelőre nem tudni a választ, ugyanakkor Szauter Ákos szerint az már önmagában pozitívum, hogy a fehérvári távfűtött lakások jelentős részében a lakó tud spórolni azzal, hogy saját maga tudja a fűtését szabályozni, ami a takarékosabb fűtés alapja.