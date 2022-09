A tábor zárónapjának feladatait az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred laktanyájában hajtották végre. A leendő kadétok csapatokat alkotva, rögtönzött akadálypályán bizonyíthatták rátermettségüket. Adott távolságon belül rönköt cipeltek oda-vissza, de dombmászás, traktorgumi forgatás és kézigránát dobás is várta őket. Emellett kúszófolyosón is kipróbálhatták fizikumukat és egy nyolcvankilós ,,szánkó” húzásában is megmérettették magukat.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Honvéd Kadét Programjába felvételt nyert fiatalok állták a sarat és egy komplett délelőttöt végigtalpaltak a foglalkozásvezetők útmutatása alapján. Első nap Pákozdon jártak, a Katonai Emlékparkban, ahol hadtörténeti kiállítást tekintettek meg, míg a következő napot a balatonakarattyai Honvéd Üdülőben töltötték.

Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási Központja háromnapos táborának utolsó helyszínén, a Nagysándor József laktanyában egy közelharc-bemutatót követően fegyverzet és híradótechnikai eszközök működési elvével ismerkedtek, de gép- és harcjárműveket is megtekintettek. Láthatták, miként kell szét-és összeszerelni, tárat tölteni és üríteni különböző típusú fegyvereket – így megtanultak bánni a CZ Bren-2 gépkarabéllyal, a CZ P 09 pisztollyal és az AK 63-as gépkarabéllyal is. A nap zárásaként beülhettek egy BTR 80 típusú páncélozott, szállító harcjárműbe, sőt, egy Rába H18 katonai teherautót és egy Mercedes G 250 típusú terepjárót is tüzetesen szemügyre vehettek.

- Kiskorom óta érdekel a honvédelem: édesapám vagyonőr volt és a bátyám is az, így ,,alapjáraton” vonzanak ezek a fegyveres témák – újságolja a tizenhat éves Berki Angéla Tímea, aki Kápolnásnyékről érkezett a motivációs táborba. Azt mondja, először rendészeti képzésre készült, ám a katonai vonal jobban felkeltette kíváncsiságát. A motivációs táborban igen markáns összetartást tapasztalt. - Olyanok vagyunk, mint egy kis család: segítünk egymásnak és remélhetőleg, a későbbiek folyamán - a táboroknak, versenyeknek köszönhetően is - sok jó emlékünk lesz – tekint már a jövőbe a kadétlány, aki arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a honvédség: a fegyelem és a hazaszeretet szavaival élt. Angélának leginkább az MH 43 alakulat önvédelmi foglalkozásai keltették fel az érdeklődését. Például a fegyveres késes bemutatók, hiszen, már most több fogással megismerkedtek, azelőtt, hogy teljes emberként beleállnának az önvédelmi ismeretek ,,fortélyainak” elsajátításába.

A tizenhatéves, jelenleg falun élő tini számára szokatlan a városi nyüzsgés, túlbuzgás. Ám, mint mondja – meg lehet szokni ezt is. Hosszútávra tervez már most. Határozott célja, hogy vadászpilóta legyen – bár ez szerinte most még ,,viccesnek tűnhet”. Ő mégis komolyan gondolja és ezért mindent meg is tenne: már az egyetemi évekre gondol, de tudja, ahhoz még öt évet keményen végig kell tanulnia, küzdenie.