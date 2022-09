Tizenötödik alkalommal szervezte meg a város önkormányzata a Civil Napot Székesfehérváron szombaton. A mindennapi élet civil szerveződéseinek rendkívül széles merítéséből kaphatott ízelítőt a ligetben sétáló közönség: megszólították a gyerekeket, sportolni vágyókat, hagyományőrzéssel foglalkozókat, cukorbetegeket, állatbarátokat – hogy csak néhányat említsünk a számos lehetőség közül. A fiatalok kipróbálhattak hangszereket, kreatív játékokat, fújhattak buborékot, de önvédelmi sportokban is kipróbálhatták magukat. A felnőttek pedig kézműveskedhettek, egészségmegőrző programokon vehettek részt és a függőséggel kapcsolatos témákat is megismerhették. Bemutatkozhatott ezúttal minden olyan civil egyesület, amely szeretné megszólítani a fehérváriakat programjával. Találkozhatott a közönség e napon olimpiai sportolókkal, székesfehérvári írókkal, költőkkel, a rendezvény középpontjában, a Zenepavilonban pedig fellépők, előadók mutatkozhattak be.