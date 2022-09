Legutóbb Zámolyon egy Rákóczi utcai lakos gondolta úgy, élénkszínű festékkel, mintegy figyelmeztetésként felfesti azt az útszakaszt, amely megsüllyedt, ezáltal a lakó szerint balesetveszélyessé vált. Alkotásáról képet is posztolt a közösségi hálón, amely mellé méltatlankodó sorokat írt az utcában kialakult állapot miatt. Minden bizonnyal a jó szándék vezérelte. Részben. Ugyanis, ha igazán szerette volna megoldani a megsüllyedt aszfalt problémáját, az önkormányzati út felfestése helyett – amellyel egyébként szabályt is sértett – kérésével inkább megkereste volna a hivatalt.

– Felénk semmilyen bejelentés nem érkezett – válaszolta kérdésünkre Sallai Mihály polgármester, aki maga is látta az ominózus bejegyzést és még aznap este kiment a helyszínre, hogy megnézze a kifogásolt útszakaszt. Aztán meg is kereste a faluban kátyúzási munkákkal megbízott vállalkozás vezetőjét. – Ígéretet kaptunk arra, hogy a megsüllyedt részt még ezen a héten javítani fogják. A történet zárása, hogy miközben ott voltunk a Rákóczi utcán, kijött hozzánk az érintett lakó és bocsánatot kért. Remélem, legközelebb nemcsak ő, de az esetből okulva más is tudja majd, hogy nem ez a módja a problémák elintézésének! – mesélte Sallai, akitől azt is megtudtuk, hogy a faluban egyébként is tervezték a kisebb úthibák, csatornafedél melletti repedések, kátyúk javítását.

Nos, ha a türelem ez esetben rózsát nem is, de útjavítást mindenképpen terem és ha az érintett lakó a problémát bejelenti az önkormányzatnál, minden bizonnyal ő is értesült volna erről!