Akkoriban még nem számított különlegességnek, ha két vagy három osztály is elballag egy vidéki általános iskolában. Ma viszont ritka, hogy egy Pusztavám méretű iskolában, egyszerre két osztály is érzékeny búcsút vegyen az alma matertől. (Igaz, néhány évvel ezelőtt két első osztályt kellett indítani a kis sváb településen.) Almádiné Szatzker Mária az 50 évvel ezelőtt elballagó két osztályt (A és B osztályokat) osztálytalálkozóra hívta szeptember 10-én Pusztavámra. A szokásoknak megfelelően a volt diákok és a még élő tanáraik az iskola előtti téren gyülekeztek, ahol azonnal egy csoportkép készült. Volt, akit arcról nem ismertek fel, de miután elhangzott a név, örömkönnyek jelentek meg az arcokon. No és sok-sok ölelés, érdeklődés, beszélgetés.

Egykori tanárok is megjelentek a jubileumi osztálytalálkozón: Leitner Pálné, Zalezsék Márta, Bálint Jenőné, Rideg Júlia (a „B” osztály osztályfőnöke), Bors Csaba. A két osztály, akik annak idején szinte egy osztályként tisztelték, szerették egymást, egy közös osztályfőnöki órán vettek részt a régi iskola egyik tantermében. Majd szemügyre vették a pusztavámi német nemzetiségi múzeumot, ahol régi ruhák, háztartási eszközök és egyéb különlegességek kerültek kiállításra. A két osztály tagjait és tanárait Pusztavámi Kálmánné önkormányzati képviselő kalauzolta végig, aki sokat tett a múzeum létrejöttéért. Egy ilyen találkozó – általában – ebéddel vagy vacsorával ér véget. Az 1972- ben végzett pusztavámi diákok most a vacsora mellett döntöttek. Várta őket a pusztavámi Mátyás Pince, ahol kiváló ételek és italok mellett, még sokáig beszélgettek.