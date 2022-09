A közgyűlés elején egyperces néma felállással emlékeztek a jelenlévők a nemrégiben elhunyt Rábaközi Ferenc egykori önkormányzati képviselőre, aki 1990 októberétől két cikluson át volt tagja a város közgyűlésének. Közösségért végzett tevékenységét a város 1999-ben Pro Civitate-díjjal ismerte el.

Példás, magas színvonalon végzett munkájáért „Székesfehérvár Közbiztonságáért” Díjat vehetett át a testületi ülés keretében Pintér László, a Székesfehérvári Városi Polgárőrség Egyesület elnöke.

A napirendi pontok tárgyalása és az előző napi bizottsági ülések során több felújításról, fejlesztésről is pozitív döntés született. A beruházások a középiskolai campus-programból kialakult oktatás-fejlesztési csomag részeként valósulnak meg.

– Több iskolában megújulnak a vizesblokkok, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskola esetében kezdődhet a homlokzat felújítása, a Tóparti Gimnáziumban pedig teljes külső és belső felújítás valósul meg. Ezen fejlesztésekre vonatkozóan a bizottság és a közgyűlés lezárta a közbeszerzési eljárásokat. Bízom benne, hogy a következő hetekben aláírhatjuk a szerződéseket és átadhatjuk a munkaterületet minden iskola esetében. – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

A fejlesztési döntések másik csomagja az ivóvízre, a szennyvízre és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre vonatkozó fejlesztéseket tartalmazta, melyek elindításáról a víziközmű fejlesztési alap terhére döntött a közgyűlés. Új, zárt rendszerű csapadékcsatorna épül a Virág Benedek utca – Zámoly utca közötti szakaszon, és munkálatok kezdődnek a Széchenyi út – Horvát István úti főgyűjtő kapcsán.

A közgyűlésen a Fejérvíz Zrt. integrációjával kapcsolatban Márton Roland önkormányzati képviselő kérdésére reagálva a polgármester elmondta, a közgyűlés legutóbbi döntését – miszerint a víziközmű ellátási kötelezettséget az önkormányzat átadja az államnak a kapcsolódó infrastruktúrával együtt – határidőre elküldték a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, a hivatalos válasz várhatóan a következő hetekben megérkezik, s utána lehet döntést hozni az integráció következő lépéseiről.

– Több egyeztetés zajlott különböző állami vezetőkkel, mind Gulyás Gergely miniszterrel, mind az ITM ezzel foglalkozó államtitkáraival. Ami tisztázódott, hogy ha és amennyiben az integráció megtörténik, akkor a Fejérvíz Zrt. többsége továbbra is önkormányzati tulajdonban marad. Fontos tisztázott kérdés, hogy a szolgáltatás biztonságát garantálni tudjuk, ennek felelőssége január 1-jétől az államra száll. A vagyont az állam nem értékesítheti, privatizációra nincs lehetőség, továbbra is közösségi tulajdonban marad. Az első és legfontosabb cél, hogy az alapszolgáltatást továbbra is garantálni tudjuk. – tette hozzá Cser-Palkovics. Mint mondta, az önkormányzatok az integrációhoz való csatlakozástól kezdődően számíthatnak veszteségfinanszírozásra, ami Székesfehérvár esetében idén 1,1-1,6 milliárd forint. A polgármester hangsúlyozta, a víziközműveket érintő fejlesztések az integráció esetén is folytatódnának.

A távhőárak kapcsán elhangzott, a vonatkozó kormányhatározat még nem jelent meg, az energiaárakkal kapcsolatos intézkedésekről várhatóan október második hetében tud dönteni a testület.