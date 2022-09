A kápolnásnyéki bölcsődét ma délután Galambos Emese, az bölcsődevezető és Podhorszki István, a település polgármestere mutatta meg Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek és Molnár Krisztiánnak a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének. A házigazdák büszkén vezették körbe a vendégeket, amire meg is volt az okuk.

Májusban helyezték le az intézmény alapkövét, az ajtók pedig szeptemberben már meg is nyíltak a gyerekek előtt. A több mint 370 millió forintos kormányzati támogatással felépült bölcsőde 52 gyermek befogadására alkalmas négy csoportjában, valamint konyháján pedig összesen 15 fő dolgozik. Az épület és annak megközelítése is teljesen akadálymentes, valamint az intézményhez kialakított 16 parkolóhely közül is kettő a mozgáskorlátozottak számára van kijelölve. Az autóval érkezők mellett gondoltak a kerékpárral közlekedőkre is, számukra hat tárolóhelyet alakítottak ki, ami mellett helyet kapott egy babakocsi tároló is.

Forrás: Baráth Eszter / FMH

A bölcsődében jelenleg 40 gyermek jár nap mint nap, számukra pedig sok egyéb mellett többek között az ágyneműket is az intézmény biztosítja, ezeket pedig a dajkák mossák és vasalják. Az ellátásról gondoskodik egy főzőkonyha is, valamint fürdető és elkülönítő helyiséget is kialakítottak az épületben. Hatalmas játékkészlettel rendelkezik az intézmény, amelynek beszerzését szintén a támogatásnak köszönhetően tudták megvalósítani. Minden csoportszobának külön kijárata van a játszókertre, ahol az eszközök mellett napvitorla és párakapu is hozzájárul a felhőtlen szórakozáshoz a meleg hónapokban.

Forrás: Baráth Eszter / FMH

A településen nagy sikerként élik meg a bölcsőde működését, hiszen ezzel hozzásegítik a három éven aluli gyermekek édesanyjait, hogy visszaállhassanak a munka világába.