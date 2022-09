Az olvasói vélemények és tapasztalatok alapján úgy tűnik, sokaknak tetszett a Zichy-ligetnél felállított ideiglenes körforgalom a nyárvégi időszakban. Főleg a főútba becsatlakozni szándékozó járművezetők érezték úgy, hogy könnyebb számukra a kihajtás. Pár éve a Közlekedési Iroda és a Városgondnokság tesztelte már ennek a körforgalomnak a hatékonyságát, ám akkor nem történt változás – maradt a Dózsa György út – Zichy liget alá-fölérendeltségi viszonya. A megnövekedett autóforgalom azonban pár év alatt is elképesztő mértékben nőtt, tovább terhelve ezt a területet is. Ám joggal merül fel a kérdés: ha a nyári elterelések alkalmával, a fokozott forgalmi terhelés mellett is alkalmasnak találják a Zichy körforgalmat a működésre, nem lehetne-e, hogy itt állandósítsák a körforgalmat? A kérdést feltettük a székesfehérvári önkormányzatnak, melynek közlekedési szakembereiről kaptuk a jó hírt: az ősz folyamán sor kerül a munkaterület-átadásra, és így elkezdődhet a Móri út felújításának 1. üteme. Ennek a fejlesztésnek a része a Zichy ligeti csomópontban lévő körforgalom kialakítása, tehát a beruházás keretében sor kerül az állandó körforgalom kialakítására.

Persze ez azoknak jó hír, akik tudják is alkalmazni a körforgalmakat, illetve azoknak, akik nem bánják, ha nem csak a főutakon közlekedők juthatnak előbb célba.