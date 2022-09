Ötmillióval több gázszámla

Zámoly önkormányzatát megoldhatatlan feladatok elé állítják a megemelkedett költségek, Sallai Mihály, polgármester pesszimistán tekint a jövőbe. – A probléma sajnos túlmutat rajtunk, önerőből biztosan nem tudjuk megoldani. A képviselő testülettel a napokban egyeztetünk majd. A friss gázszámlákat elnézve azonban nagy a baj! A Csoóri Sándor Művelődési Ház havi átalánya 36 ezer forintról 144 ezer forintra emelkedik. Az önkormányzati épületek egész éves gázszámlája – Szép Ilonka Faluház, védőnői szolgálat, sportöltöző és a konditeremnek helyet adó középső iskola – eddig 1,2 millió forint volt. Ez a mai árakkal számolva 6,2 millió forintra ugrik! És ebben az óvoda, mint önálló költségvetési intézmény és a közös önkormányzati hivatal költsége nincs benne – válaszolt kérdésünkre a polgármester, aki mindezek okán javasolni fogja a téli időszakban a művelődési ház, illetve a sportöltözők teljes lezárását. Utóbbi esetében még a temperáló fűtést sem szeretnék fenntartani (ennek költsége is havi 2 ezerről 14 ezer forintra ugrik). Dönteni persze majd a képviselők fognak. Ami az óvodát illeti, ott csak január 1-jével nőnek meg a rezsiárak, mivel az önkormányzat ebben az évben még szerződésben rögzített áron kapja a gázt, de ott is legalább 6-7 szeres áremelkedésre számít Sallai. Az általános iskola rezsijét viszont a református egyháznak kell kigazdálkodnia, tekintettel arra, hogy ettől a tanévtől már az ő fenntartásukban működik az intézmény.

Elmaradhatnak a testnevelés órák

Hasonló problémákkal néz szembe a szári önkormányzat, ahol Németh Norbert, polgármester szintén megoldhatatlannak nevezte a helyzetet. A tervek szerint a művelődési házat, amelybe az önkormányzat épületének felújítása idejére a hivatal átköltözött, biztosan fűtik és amennyiben elkészül az új épület, sem költöznek vissza a fűtési szezon alatt. Biztosan fűtik az orvosi rendelőt is, a régi óvodában - amelyet a civil szervezetek használnak - viszont csak abban az esetben lesz fűtés, ha a jövőben ők fizetik a rezsit. Amennyiben ezt nem tudják megoldani, úgy az idén télen nem lesznek bálok, adventi sokadalom és más általuk szervezett programok. Az igazán nagy kérdés a sportcsarnok - többek között az iskolai testnevelés órák helyszíne - amelynek fűtésére biztosan nem jut pénz. Hogy ezzel mi lesz, arra a polgármester nem tudott mit mondani, de vélhetően az iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzatnak sincs rá pénze.

A csákberényi iskolában háromfajta fűtés is rendelkezésre áll, így ott biztosan meleg lesz a télen.

Öt előtt nincs villanykapcsolás!

Optimistábban tekint a fűtésszezon elé Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere, aki úgy nyilatkozott, egyelőre semmilyen intézmény bezárásában nem gondolkozik, bár – tette hozzá - nem kaptak még semmilyen rezsiszámlát eddig. Korlátozást egyelőre csak a sportcsarnokban rendelt el, ahol este 5 óra előtt nem lehet világítást használni, a hőmérsékletet pedig 20 fokon kell tartani. Az Aquital FC ettől teljesen külön működik, ők maguk fizetik a költségeiket. Az óvodában nem régen történt energetikai felújítás, napelem is került a tetőre, ott sincs szükség egyelőre semmilyen szigorításra a villany és a gázfelhasználás terén. Illés hangsúlyozta, korlátozásokra csak abban az esetben kerül sor, ha a rezsiszámlák ezt mindenképpen szükségessé teszik.

Minden eshetőségre felkészültek

Csákberényben semmi ok a pánikra! – Az elmúlt években minden közintézményünkben megcsináltuk az energetikai felújítást, az épületek szigeteltek, új nyílászárókat kaptak és modern kondenzációs gázkazánnal fűtöttek. Az orvosi rendelőben, az óvodában és az iskolában hűtő-fűtő klímákat is szereltettünk, de utóbbiban újra rakják nemsokára a földszinti termekben még álló cserépkályhákat. Ott tehát három lábon áll a fűtés – mondta Vécsei László, polgármester. Az önkormányzatnál egyébként most készül a pontos kimutatás a költségek várható változásáról, de Vécsei elárulta, nem készülnek bezárásokra és Csákberény egyik intézményében sem lesz 20 fok, mert szerinte sem dolgozni, sem tanulni nem lehet ilyen hidegben.