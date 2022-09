Az örömhírt Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, valamint Töll László ezredes, a HIM parancsnoka és Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató jelentette be pénteken délben.

Vargha Tamás beszédében emlékeztetett, hosszú utat tettek meg a 21. századi múzeumi tér kialakításától – amihez a kormány 5,5 milliárd forinttal járult hozzá, Székesfehérvár városa pedig 189 millió forinttal egészített ki – az Árpád-házról szóló kiállítás megvalósulásáig.

– Sok munkánk volt a felújításban és a nagyszabású nyitókiállításban, amellyel méltó módon emlékezhettünk Árpád-házi királyainkra. Nem titkolt célunk volt akkor és most is, hogy az épületben mindig legyen egy nagy, reprezentatív, sok látogatót vonzó kiállítás. Ezért is nagy öröm, hogy bejelenthetjük a Hadtörténeti Múzeum páratlan gazdaságúnak ígérkező új tárlatát, melynek keretében a magyar hadtörténelem ezer évét, a magyar katonai vitézség jelképeit ismerhetik meg a Székesfehérvárra látogatók 2023 tavaszától – hangsúlyozta Vargha Tamás, hozzátéve, hogy ezek a jelképek testesítik meg és teszik élővé a megmaradásunk érdekében vívott évszázados harcainkat, amelyek összekötnek bennünket vitéz elődeinkkel.

Töll László ezredes elmondta, hogy az időszaki kiállítás terveik szerint a Szent István Király múzeum új kiállítóterében, 17 teremben mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét a magyar katona fegyverzetének, felszerelésének, illetve a mindenkori magyar haderő jelképeinek tükrében.

– A tárlaton tematikus bontásban ismerhetik meg a látogatók ezer év jellegzetes vagy éppen különleges magyar fegyvereit, amellyel a honfoglaló harcosoktól napjaink honvédjéig a magyar katona teljesítette szolgálatát, védte hazáját. Emellett a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképeibe is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. Legyen szó a zászlókról, az egyenruhákról és kitüntetésekről, amelyek az összetartozást és a kiválóságot szimbolizálták – összegezte dióhéjban a tárlat elemeit a parancsnok.

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója kiemelte, hogy a Királyok és Szentek – az Árpádok-kora kiállítás sikere megerősített, hogy a látogatóknak van igényük a történeti és régészeti témájú kiállítások iránt.

Fotós: Kecskés Zoltán

Pokrovenszki Krisztián kiemelte, hogy a Királyok és Szentek – az Árpádok-kora kiállítás sikere is azt erősítette meg, hogy a látogatóknak van igényük a történeti és régészeti témájú kiállítások iránt, ezért nagy öröm számára, hogy egy újabb nagyszabású tárlat helyszíne lehet a múzeum. Mint mondta, közel 44 ezren tekintették meg az Árpád-ház tárgyi emlékeit bemutató exkluzív anyagot, amely meghaladta a 2017-es Seuso kiállítás 40 ezres látogató számát. Beszédében ő is méltatta a Rendház épületének rekonstrukcióját, amely az intézmény életének eddigi legnagyobb beruházása volt. Mindezek mellett további fejlesztésekről is szót ejtett.

– Nem titkolt célunk, hogy Székesfehérvár egy új közösségi térrel is bővüljön. Terveink szerint konferenciáknak, rendezvényeknek adhat majd otthont a Rendház Látogatóközpontja, ahol egy többkamerás közvetítőrendszert is kiépítünk. A legmodernebb eszközöket szereztük be, amelyekkel élő közvetítéseket is megvalósíthatunk online felületeinken, de az optikai hálózat segítségével akár a Fehérvár Televízióban is – fogalmazott a múzeum igazgatója.