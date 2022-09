Bontással és rendteremtéssel kellett kezdeni a felújítást Bakonycsernyén, a Bóbita óvodában. Már a munkálatok kezdetén komoly ellenállásba ütköztek a kivitelező cég munkásai. Erről Turi Balázs is beszélt köszöntőjében. A polgármester úgy fogalmazott: -Mint minden Csernyén, így a régi óvodaépület is a bányának köszönhetően épülhetett meg. Ez meg is látszott a minőségen, ugyanis a bontást végző szakemberek elmondása szerint kétszer annyi idő volt elbontani itt egy falat, mint másutt, hiszen a helyi bányászok nem spórolták ki belőle az anyagot.

Mint kiderült, a kivitelezés két hónapon át zajlott és sok helyi vállalkozó is kivette a részét a munkából. A gépészetben, a bútorkészítésben, a villamossági munkában és a tereprendezésben csak csernyei szakemberek vettek részt. A mostani beruházással megnövekedett a közlekedő folyosó alapterülete is, ami a beépített ablakokkal világosabb is lett. Új kerítés került a régi helyére, de lett új parkoló, csoportszoba és melegítő konyha is a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Az épület fejlesztésére közel 50 millió állt rendelkezésre, míg az óvodaudvar fejlesztésére beadott pályázat, melyből a kerítés is épült, 5 millió forinttal emelte az intézmény értékét. Természetesen ezekhez némi önerőt is kellett biztosítani, így több mint 17 milliót saját zsebből állt az önkormányzat, vagyis összesen közel 72 milliót költöttek az épületre.