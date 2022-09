Átalakul a hulladékszállítás, illetve gazdálkodás rendszere Magyarországon, így megyénkben is. Szűkebb hazánkban a Depónia és a Vertikál áll jelenleg szerződésben a lakossági, illetve céges, állami ügyfelekkel. A változásokkal kapcsolatban Steigerwald Tibor szolgált nekünk felvilágosítással.

A Depónia Zrt ügyvezetőjének azt a kérdést tettük fel elsőként, hogy mikor léphetnek életbe a szóban forgó változások, vagyis mikor és hogyan veszi majd át a MOL ezt a szegmenst? Steigerwald úgy fogalmazott: -A 2023. július 1-jétől várható változásokhoz kapcsolódó információk folyamatosan érkeznek hozzánk. Teljes részletességgel 2023. első félévében tudunk majd tájékoztatást adni, de azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy a hulladéktörvény 2021 márciusában változott meg. Akkor határozott arról, hogy 2023. július 1-jétől a jelenlegi működést koncesszós rendszer váltja fel. Abban az évben el is indult a pályáztatás, mely 2022 nyarán zárult le. A pályázatra egyetlen jelentkező volt, a MOL NYRt. A koncessziós szerződést 35 évre kötötte meg az állam a társasággal. A MOL a fordulónaptól veszi át a hulladékgazdálkodás több résztevékenységét egy általa alapított koncessziós társasággal. Feladatának része a teljes közszolgáltatás, a gazdálkodó szervezetek elkülönített hulladékai, a 2024-től elindítandó kötelező visszaváltási rendszer működtetése, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer elindítása. Ez évente mintegy 4,5-5 millió tonna hulladék átvételét jelenti.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit jelent ez a változás helyi, megyei szinten, vagyis, hogy mi lesz például éppen Depónia munkavállalóival, vezetőivel, telephelyeivel, szállítóeszközeivel? Megmarad-e a Fejér megyei dolgozók munkahelye, állása?

Az ügyvezető azt mondta: -Erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, ugyanis a MOL többlépcsős pályáztatási folyamata most indult el a napokban, annak végkimeneteléről biztosat állítani nem tudok. Amit mindenképpen jeleznem kell, hogy a MOL biztosított minden közszolgáltatót, hogy minden cég a továbbiakban szerződő partnere lesz. Mi magunk is meg vagyunk győződve arról, hogy cégeinknek, dolgozóinknak ezután is lesz feladata, biztos megélhetése. Bizakodásunkra nagyon komoly alapot ad a megyében kialakított hulladékgazdálkodási rendszer, melynek elemei az új rendszerben is a mi üzemeltetésünkben fognak működni. Az ország egyik legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszere jött itt létre, melynek legjelentősebb pólusa Székesfehérváron épült. Társaságunk az elmúlt időszakban nagyon sokat tett az ügyfélközpontú szolgáltatások kialakításáért, fejlesztéséért, valamint a hatékonyság növeléséért. Hiszünk abban, hogy Székesfehérvár tulajdonában álló hulladékgazdálkodási cégek a következő időszaki megmérettetésben helyt állnak, és helyünk lesz a koncessziós rendszerben is, akár a korábbiakhoz képest is tovább erősödve. Minden esélyünk megvan tehát arra, hogy alvállalkozóként az eddigi feladatainkat folytassuk. Ebben hiszünk, és ezért dolgozunk.

Mint megtudtuk, nem is kevés embert érinthet ez a változás, hiszen a szóban forgó társaságok jelenleg mintegy 300 dolgozónak adnak munkát három telephelyen. Alvállalkozóiknál mintegy 100 további munkavállaló dolgozik ezen a területen és a hulladékgazdálkodást ezen cégek részéről mintegy 100 tehergépjármű segíti.

Azt a kérdést is feltettük a szakembernek, hogy a hamarosan kialakuló új piaci helyzetnek megfelelően milyen tervekkel készülnek a jövőre, illetve, hogy milyen perspektívákat látnak?

A Depónia vezetője azt mondta: -Társaságaink célja, hogy az új rendszerben is jó minőségben, hatékonyan és a környezetvédelmi céloknak megfelelően tovább tudjunk működni. Szeretnénk több résztevékenységben hosszútávon szolgáltatni és a térség méginkább meghatározó hulladékgazdálkodási cégévé válni. Mindent megteszünk a koncesszorral való együttműködésért és a hulladékgazdálkodási célok eléréséért.

Mivel ez a váltás mindenkit érint, felmerült az a kérdés is, hogy a hulladékgazdálkodási társaságokkal korábban szerződést kötő felek, vagyis a háztartások, társaságok, szervezetek hogyan és mikor érzékelik a változást? Fel kell mondani a szerződést a korábbinál és jelentkezni kell az új szolgáltatónál partner gyanánt, vagy ez a váltás automatikus lesz? Steigerwald Tibor azt mondta: -A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések a fordulónaptól megszűnnek. Ezzel együtt a lakossággal kötött szolgáltatási szerződéseink is érvénytelenné válnak a jogszabály erejénél fogva. Az új rendszerben alkalmazott szerződéskötés módjáról, annak részleteiről viszont még nincs információm.

Szóval megvan a remény arra, hogy az eddig megfelelő és egyre fejlődő, a környezetvédelem érdekében egyre több fejlesztést szorgalmazó szolgáltató szakembereinek megmarad a munkája és maga a szolgáltatás is zavartalanul működik majd a régi alapokra épített új falak közötti mederben.