Délelőtt 10:00 órakor vette kezdetét „A zenei nevelésért” Alapítvány kuratóriuma által szervezett esemény. A Városháza térről indultak el a megemlékezők, akik kisvonattal járták végig azokat az iskolákat, ahol Eszti néni pályafutása alatt tanított. Első állomásuk a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola volt, ahol köszöntőt mondott Hartyányi Judit, a kuratórium volt elnöke, Eszti néni egykori tanítványa és Gulyás Antal, aki szintén tanulhatott Mihályi Gyulánétól.

Hartyányi Judit Dániel próféta könyvéből idézve kezdte beszédét: „Akik az igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.” – Eszti néni is ilyen tündöklő csillag volt, akinek a személyisége és zeneisége bennünk van, és ameddig vagyunk és összejövünk, meg fog jelenni köztünk, velünk, általunk – hangsúlyozta Hartyányi Judit. Az egykori tanítvány felidézte azokat az éveket, amikor a mai Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában tanítóképző szakon végezték tanulmányaikat, ahol többek között Eszti nénitől is tanulhattak. – Itt volt az osztálytermünk, ide érkezett meg Kodály tanár úr. Nagy izgalommal vártuk mindig, ugyanakkor szerettük volna megmutatni, hogy mit tudunk, mert tudtuk, hogy Eszti néni rendszeresen konzultál vele mindenről – mesélte az egykori tanítvány. Felidézte, hogy Mihályi Gyuláné minden nap ahhoz az iskola bejáratánál álló kis kerítéshez támasztotta a kerékpárját, ami még ma is áll, diákja pedig reggelente alig várták, hogy megérkezzen. Hartyányi Judit összefoglalta, hogy egykori tanítójuk mennyi mindent tett a székesfehérvári és a magyar zenei nevelésért, annak fejlesztéséért.

Fotós: Fehér Gábor



A megemlékezőkhöz szólt Gulyás Antal is, aki felidézte Eszti néni fiatalkorát. – Városunk zenei életének nagyasszonya a Kodály-módszer hazai királynője lett, írta a korabeli sajtóban az újságíró. Személyiségének varázslatos vonzereje volt. Mi tanítóképzősök is megtapasztalhattuk ezt a varázserőt. Olyan személyiségjegyekkel rendelkezett, melyek segítségével magával ragadta tanítványait. Ennek köszönhető, hogy kiváló zenei és zenész személyiségek nőttek fel kezei alatt – emelte ki Gulyás Antal. Az egykori tanítvány úgy fogalmazott, Eszti néninek dalból volt a lelke, munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a zenei nevelésben, pályája során több zenei díjnak is tulajdonosa lett. – Eszti néni fáradhatatlan volt. Munkája a legmagasabb igényeknek is megfelelt. Megtiszteltetésnek veszem és köszönöm, hogy tanítványa lehettem – hangsúlyozta Gulyás Antal.

A délelőtt során a megemlékezők ellátogattak még a Vasvári Pál Általános Iskolához, a Vasvári Pál Gimnáziumhoz, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolához és a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziumhoz is. A helyszíneken a megemlékezések mellett énekek is elhangzottak.