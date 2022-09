Már egy reggeli bevásárlás alkalmával felfigyelhetünk arra, hogy a boltok bizonyos polcai meglehetősen hamar kiürülnek. Papírra írt feliratok tájékoztatják a vásárlókat mindenhol: bizonyos termékek vásárlását korlátozzák az üzletek. Leggyakrabban azokról a termékekről van szó, melyek kapcsán kormányzati árstop van érvényben: így például nem ritka, hogy alig van vagy éppen egyáltalán nincs is készleten (vagy csak a polcokon?) kristálycukor, étolaj, búzafinomliszt, csirkemell, csirke far-hát, házi sertéscomb vagy éppen 2,8 százalékos UHT tej. A tavalyi árakhoz igazított maximális ár ma megeshet, már sokszorosa lenne az áruházakban. De vajon mi az oka annak, hogy a korlátozások bevezetése mellett is rendszeresen „kifogynak” az érintett termékekből az üzletek? S mi az oka annak, hogy az árstopos termékeken felül is bevezetnek bizonyos üzletek mennyiségi korlátozást? Van, ahol már a wc papírt és a konzerveket is bevették ebbe a körbe, pedig haszon van rajtuk, ellátás van, nem kell félteni őket a kiskereskedőktől vagy a pánikvásárlóktól sem. Vagy mégis?

Határainkon túl ugyanis ugyanezekben az áruházakban nincsenek ellátási gondok, mindenhol mindenből van bőven. Igaz, drágábban – tehát a rátett haszon miatt megéri kitenni a polcokra – fogalmazta meg tapasztalatát egy vásárló, aki arra következtetett ebből, hogy szerinte nem az ellátással vannak gondok – azaz nincs kevesebb termék itthon sem -, hanem egyszerűen nem éri meg az áruházláncoknak kitenni őket a polcokra. Hogy ez igaz-e vagy sem, már csak azért sem derült ki, mert az általunk megkérdezett nagy üzletláncok nem siettek a válasszal. Megkérdeztük ugyanis, hogy amikor az üzletekben üresek a polcok bizonyos termékeknél (cukor, liszt, olaj, csirke stb.), akkor annak az az oka, hogy felvásárolják az emberek vagy az, hogy nehezebb a beszerzésük? Vagy a kettő együtt? Esetleg a harmadik – fentebb részletezett ok áll fenn?

Egyedül a Spar válaszolt, Maczelka Márk kommunikációs vezető azt mondta: náluk az ellátásbiztonság minden tekintetben garantált. Sőt, a szükséges mennyiségek is folyamatosan rendelkezésre állnak, és a szektort is sújtó munkaerőhiány ellenére is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áruházak raktáraiból kellő gyorsasággal jussanak a polcokra a termékek.

Megkérdeztük az áruházláncoktól – Tesco, Lidl és Aldi tekintetében is -, mit tudnak tenni a folyamatos ellátottság érdekében, illetve mi alapján szabja meg egy üzlet azt, hogy miből milyen mennyiséget vehet egy vásárló? Hiszen az árstop nem jelent automatikusan mennyiségi korlátozást is. S ha már korlátozzák a megvásárolható mennyiségeket, akkor mégis miért üresek időnként a polcok? Mindenki mindig megveszi a maximális mennyiséget? Az aggodalom és a felhalmozásra törekvés ugyanis érezhető a vásárlókon. Az égbe szökő árak, a várhatóan emelkedő rezsiköltségek miatt a tartalékolás időszaka jöhet el. Ezt is igyekszik talán csillapítani az önhatalmúlag bevezetett mennyiségi korlátozás? És ezért kénytelenek leszünk megvenni az árstop lezárása után a hirtelen felárazott termékeket…