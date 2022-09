– Azért is fontos ez a tájékoztatás, mert így kicsit talán közelebb lehet hozni a tétjét az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodásnak, hiszen itt olyan számokat fogunk látni, amik Fehérvárra érkező fejlesztéseket takarnak, tehát ha van megállapodás Magyarország és az Európai unió között, akkor fogjuk tudni végrehajtani azt a programot, ami most itt szerepel – emelte ki rögtön a tájékoztató elején Cser-Palkovics András.

A jövőre nézve egy célrendszert állítottak össze, amelynek két alappilére, hogy egy történelmi, ugyanakkor modern városba élünk. A polgármester úgy fogalmazott, jelentős lehetőség volt számukra, hogy a Fehérváron élőktől, magánszemélyektől és közületektől egyaránt visszacsatolásokat kaptak kérdőíveken keresztül azzal kapcsolatban, hogy mit tartanak prioritásnak. Ezeket a jelzéseket hangolták össze azzal a célrendszerrel, amelyet részben az Európai Unió, részben pedig a Magyarországra vonatkozó tervrendszer határoz meg.

A megfogalmazott átfogó cél az ezeréves Székesfehérvár társadalmi, gazdasági és környezeti életképességének fenntartása vonzó, egymást erősítő gazdasági és lakossági letelepedési célterületként való megerősítése. Ezen belül négy specifikus célt tűztek ki az elkövetkezendő évekre nézve. Ide tartozik Székesfehérvár európai szinten versenyképes, klímabarát erőcentrummá fejlesztése, a város népességmegtartó képességének erősítése a humán szolgáltatások és környezet feltételeinek javítása, a települési és természeti környezet, valamint az infrastrukturális hálózatok fenntartható és klímabarát fejlesztése, valamint Székesfehérvár helyi közösségekre építő regionális központ szerepének erősítése. A négy specifikus célt további tizenkilenc pontra osztották a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával előkészítésében.

A város középtávú fejlesztési elképzeléseit egyedi beavatkozásokra, akcióterületi fejlesztésekre és vonalas, hálózatos fejlesztésekre bontva tartalmazza a dokumentum. Az akcióterületi fejlesztések három kiemelt tervek foglalnak magukba: a történelmi belvárost és annak környezetét, a Víziváros – Királysori fűtőerőművet és annak környezetét, valamint a Tudásközpont-Innovációs színteret, amely az egyetemek környezetét takarja. Ezeken felül a tervezet számos olyan fejlesztést tartalmaz, amelyek a székesfehérváriak és a környékbeli lakosok mindennapjait jelentősen befolyásolhatják, javíthatják majd.

Cser-Palkovics András elmondta, a tervezetet a szerdai nap folyamán valamennyi önkormányzati képviselő megkapta. Mint mondta, a tervek megvalósítására várhatóan 11,7 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt az őszi népszámláláson, hiszen a lakossági adatszolgáltatás is a fejlesztések alapjául szolgálnak.

Mali-Gáspár Edit, a tervezésre felkért DÉVELMAL Kft. szakmai vezetője kiemelte, hogy a rövid, de intenzív tervezési időszak során a lakosságok és az intézmények részéről egyaránt jelentős partneri együttműködést tapasztaltak.

A tervezetről várhatóan decemberben dönt majd a város közgyűlése, előtte azonban még megyei és minisztériumi szintű egyeztetéseket is folytatnak majd ezzel kapcsolatban.