Felsorolni is nehéz lenne azt a rengeteg programot, amellyel a Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai készülnek a jövőhétre. Hétfőn 13:00 órakor veszi kezdetét a programsorozat, az intézmény olvasótermében, az Oskola utca 7. szám alatt 70 év – 70 kép címmel nyílik meg a könyvtár történetét felölelő kiállítás. A tárlatot egészen október 29-ig lehet megtekinteni az olvasóterem nyitvatartási idejében. Ugyan ezen a napon a Széna téri Tagkönyvtárban Cser-Palkovics András is megnyit egy kiállítást, ahol az ünnepi műsort követően a 35 éve működő Firm Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon fiataljainak alkotásait is megtekinthetik az érdeklődők. A megnyitót követően pedig Supliczné Tóth Mária táplálkozástudományi szakember tart előadást a gyógynövényekkel való egészségmegőrzés témájában.

Mindezek mellett a hétfői napon megnyílik a könyvtár raktárának ajtaja, amit egy túra keretében lehet majd bejárni, az érdeklődők QR kódos történelmi játékon is részt vehetnek és köszöntik majd a 70 éves olvasókat is. A zene világnapja jegyében szabadulószobával is készülnek, a nyomozáshoz szükséges bizonyítékokat pedig hétfőtől szombatig lehet majd megtekinteni a könyvtár zenei részlegében. Keddtől becsületkasszás könyvvásár várja az olvasókat a Központi könyvtárban és ezen a napon is több kiállítást nyitnak meg a látogatók előtt.

A hét során könyvbemutatók és különböző témájú előadások is várják az érdeklődőket. A szervezők pedig a legkisebbekre is gondoltak, hiszen érzékenyítő programmal, ringató foglalkozással és papírszínházi előadással is készülnek.

Az Országos Könyvtári Napok valamennyi fehérvári programja ingyenes, néhány azonban regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos pontos információkat, valamint a részletes programot megtalálják a könyvtár weboldalán.