4. Tóvill-Kápolnásnyék 28 15 7 6 55-38 52

A Tóvill Kápolnásnyék csapata akárcsak az előző idényben most is ott volt az élmezőnyben, néhány igen figyelemre méltó eredményt elérve. Az előző idényhez hasonlóan most sem szerepeltek rosszul idegenben, kettővel több pontot szereztek, mint hazai pályán. Ősszel legyőzték a Mórt, döntetlent játszottak otthon a későbbi bajnokkal, tavasszal ikszeltek a móriakkal, de a Főnix Parkban beleszaladtak egy négygólos zakóba. Az idény végére úgy tűnt, hogy ellőtték a puskaporukat, dacára annak, hogy korábban még a dobogó sem tűnt távolinak számukra, hiszen télen még azonos pontszámmal a harmadik helyen álltak a Sárbogárddal. Komoly lehetőség van a gárdában, sok helyi és környékbeli ifjú bontogatja szárnyait náluk, bizonyítja ezt, hogy az U19-es csapatuk zsinórban másodszor hódította el a bajnoki címet.



5. Tordas 28 14 8 6 54-28 50

Az előző évben a bajnokság meglepetés csapata volt a Tordas, amely több élcsapata skalpját is megszerezte. Nem mondhatni, hogy rosszul kezdtek volna, és a téli szünetben mindössze két ponttal voltak a dobogótól elmaradva. Stabil védekezés mellett igyekeztek mindig egy-két góllal többet lőni, mint ellenfeleik, és ez jobbára be is jött. Tavasszal általában hozták a kötelezőt, de érződött a teljesítményükön, hogy ebben az összetételben talán utoljára játszanak, mivel a hírek szerint tulajdonosváltás történik náluk, és nem tudni mit hoz számukra a jövő? Horváth Benett 18 góljával toronymagasan a legtöbb gólt érte el, dicséretére legyen mondva hat meccs erejéig még a megye hármas csapatba is beszállt, és ott is 12-szer vette be az ellenfelek hálóját.



6. Ercsi Kinizsi 28 14 4 10 60-45 46

Közepesen indították az idényt, és egy híján annyiszor kaptak ki, mint ahányszor győztek. Nem véletlenül adott hangot többször elégedetlenségének Lieber Károly vezetőedző, ám tavasszal megpróbálták kijavítani a hibákat, és előre is léptek a tabellán. Nem sok hiányzott, és céljuk is volt, hogy két év után újra döntősök legyenek a kupában, bár akkor a Főnix FC kiénekelte a sajtot a szájukból. Most pedig a későbbi finalista Móri SE győzte le őket a szétlövésben, miután 2-2-vel fejeződött be a meccsük. Több tehetséges ifjút épített be Lieber Károly, köztük György Kristófot, aki 14 gólt szerzett 22 találkozón.