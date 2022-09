Az ott lakók azt sérelmezték, hogy az óriási forgalom a házuktól mindössze pár méterre van. Egyikük azt kifogásolta, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájában folyamatosan közlekednek az autók és nem tartják be az előírt sebességkorlátozást.

Akkor a maroshegyi önkormányzati képviselő, Brájer Éva türelmet kért és elmondta, hogy három koncepció, lehetőség is kidolgozásra került, köztük az egyirányúsításra vonatkozó is. Az akkori egyeztetésen nem született döntés, mert az utca problémája és annak közlekedési szabályaira vonatkozó koncepciók kihatnak a szomszédos utcákban élők életére is, ezért egy szélesebbkörű maroshegyi fórumra tett ígéretet, amiről még pontos információt nem kaptak az ott élők.

Az iskolakezdés reggelén a fentebb említett probléma még inkább felütötte a fejét. Több lakó elmondása szerint a Nagyváradi utca elesett.

- Ma elkezdődött egy újabb tanév az óvodákban és iskolákban, ami újra sokszorosára nőtt gépjárműforgalmat eredményezett az utcában. Vidékről, a város külső területeiről özönlenek az autók, bizonyára az agglomerációból jövő ismerik a rövidített utat, azért választják az utcánkat. Biztos vagyok benne, hogy a délutáni időszakban ugyanígy jelen lesz ez a probléma, mert akkor munkából, óvodából, iskolából mennek haza az emberek ugyanezen az útvonalon.

Egy másik ott élő nehézkes kihajtásról beszélt a hatalmas forgalom miatt, mint mondta, szinte lehetetlen volt kiállni az autóval. Hozzátette azt is, hogy a közlekedés sem biciklivel, sem babakocsival nem biztonságos a keskeny járda miatt, ezért is kérték az egyirányúsítást néhány hete, amire reméli, mihamarabb sor fog kerülni. Másikuk az út szélén itt hagyott autókra panaszkodott, ami tovább nehezíti a gyalogosok életét. Hozzátette, véleménye szerint az utca egyirányúsításának tervezett bevezetésével csökkenne munkanapokon is az egész napon át tartó gépjármű-forgalom. Több célirányos szemléletet mutatna be a közlekedők részére több közelben lévő útvonal használatára. Maroshegy lakói bíznak a következő években történő útfejlesztésekben, ami magában foglalja az úrhidai lehajtó és a Bakony utcai összekötő út megvalósulását. Így még több irányból megközelíthető lesz a belváros.