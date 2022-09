Az iskolakezdés pedig bizony sok-sok feszültséggel jár, hiszen mindenki még a kényelmes nyári ritmusban vág neki a napnak, de a korán kelés, késés az örök dilemma, hogy minden bekerült-e abba a bizonyos iskola táskába okoz néhány nehéz percet szülőnek, gyermeknek egyaránt. Ha pedig mindenki útnak indul, az a forgalmon is meglátszik és bizony jóval megnőhet a menetidő egy-egy útszakaszon a feltorlódó kocsisor miatt.

Néhány útlezárás is nehezíti most a közlekedést Fehérváron, mint a Mátyás király körút – Schwäbisch Gmünd utca – Szabadságharcos út között zajló felújítás miatti lezárás, valamint a Sárkeresztúri út-Juharfa utca körforgalmi csomópont kialakítása miatti munkálatok is meghosszabbíthatják a menetidőt a tanév első napján. A jelenleg érvényben levő lezárásokról, valamint arról, hogy mely útszakaszokat lesz érdemes elkerülni az alábbi cikkünkben írtunk hosszabban.