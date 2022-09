Pénteken délelőtt teljesült Csetényi Attiláné, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület elnökének tizenhárom éves álma: elérzékenyülve nézhetett ugyanis végig a MOL Aréna Sóstó nagytermében felállított asztalokon, amelyek az egyesület szinte teljes klubtagságának helyet biztosítottak.

- Öröm így látni mindnyájatokat! – fogalmazott, majd a teremben ülő nyugdíjasok meghallgathatták az elnök asszony megemlékezését az elmúlt harminc évről, melyet így kezdett: – Jó volt – a nehézségek mellett is – valahova tartozni a szépkorú évek alatt is! Kecskés László kezdeményezésére és Balsay István polgármester biztatására és segítségével alakult meg az egyesület 1991. november 27-én. Polgármester úr nagyon jól felismerte, hogy a város nyugdíjasainak nagy szükségük van a szépkorú évek alatt is a kortárs kapcsolatra. Ez egy olyan összetartó erő, amely hat a résztvevők egészségére, de a családon belül is sokszor így sikerült megértetni, hogy kell egy önálló élet a nyugdíjba vonulás után is. Elrendezzük a családot, az unokákat, de szükség van arra is, hogy hasonló kortársakkal együtt legyünk, addig, amíg a szervezetünk, az egészségünk megengedi – mutatott rá az elnök asszony. Az egyesület megalakulásakor 100 fős volt, melynek vezetője Iski Károly bányaigazgató volt, tette hozzá, ahogy azt is: – Aki olyan gazdag tervekkel, programokkal állt elő, hogy rövidesen több százan csatlakoztak az egyesülethez. Már az akkori városvezetés nagyon fontosnak tartotta a nyugdíjas klubok támogatását, amely azóta sem változott.

1992-ben megindult a klubok szerveződése, melyhez Petróczi Ferenctől kaptak még segítséget. Ekkor jött létre a szociális látogatói csoport, majd megalakult a jogi, társadalombiztosítási csoport. 1997-ben új elnököt kapott a szervezet Láng Hugóné Rózsika személyében, akinek tevékenysége alatt tovább fejlődött az egyesület. A szervezet pályázatokon vett részt, melyek segítségével szolgáltató házat kezdett el működtetni, s egyéb feladatok ellátását is felvállalták a fodrászati szolgáltatástól a gázszerelésig. Számítógépes tanfolyamokat szerveztek, berendezéseket vásároltak, részt vettek a város mindennapi életében, ünnepségein. 2009 szeptembertől Csetényiné is tagja az egyesületnek, s azóta foglalkozott folyamatosan a szervezet feladataival. 2010. április 13-án pedig hivatalosan is az egyesület vezetője lett. – Célunk, hogy ez elődök példáját követke szívvel-lélekkel, szeretettel végezzük együtt a tevékenységünket. De ez egyedül nem megy, ehhez kell a nagy csapat!

Köszöntötte az ünneplőket Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is:

- Szeretném megköszönni, hogy ahogy régen, úgy ma is tesznek a mi közösségünkért, s hogy egész életükben ezért a városért dolgoztak, tettek – fogalmazott, majd boldog születésnapot kívánt az egyesületnek, hozzátéve: sok hasonló jó évet kíván.

Cser-Palkovics András polgármester üdvözletében hangsúlyozta:

- Önöknek nagyon sok mindent köszönhet ez a város – mutatott a jelenlévőkre a város vezetője, kiemelve: például e klubrendszert és hálózatot, ami nagy érték. Majd emlékeztetett azokra, akik már nem lehetnek itt: Rózsika nénire s az eltávozott klubtagokra. – Hitünk szerint azonban itt vannak velünk a szívünkben továbbra is. Köszönöm továbbá mindenkori polgármester kollégáimnak – Balsay Istvánnak, Nagy Istvánnak és Warvasovszky Tihamérnak -, valamint a város érintett képviselőinek, a klubvezetőknek, egyesületi tagoknak, hogy itt lehetünk most ezen a születésnapon, ők is rengeteget tettek a közösségi élet elősegítése érdekében.

Balsay István, a város rendszerváltás utáni első polgármestere így szólt az ünneplő közönséghez: - Mi így, együtt erősebbek vagyunk! Olyankor alakultunk meg, amikor a város nehéz helyzetben volt. Sokszor emlékeztetnek arra, hogy szüleink, nagyszüleink, annakidején milyen nehéz körülmények között neveltek fel bennünket. Mégis ez a több mint ezer éves város működik, s ha együtt maradunk – márpedig igen -, akkor erősebbek leszünk! Amikor létrejött ez a klub, arra gondoltam, ha együtt maradunk, akkor erősebbek leszünk, s minden nehézségen túl tudunk jutni, ha összetartunk. Köszönet azért, hogy ez a klub 30 év alatt is megtartotta az összetartás, az együttérzés, a szolidaritás minden értékét. Harminc év egy ezeréves város történetében egy szívdobbanás – köszönet mindenkinek, aki ezért tett.

Warvasovszky Tihamér levélben fejezte ki jókívánságait az egyesületnek: „egészségben, szeretetben, békében eltöltött éveket” kívánt.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el!