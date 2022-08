Fejér megye legnagyobb uszodája, a Csitáry G. Emil Uszoda a tervek szerint szeptember 5-ével nyitja meg újra kapuit a beltéri úszásra vágyók előtt. Az úszástanfolyamra készülők – szülők és pedagógusok között – azonban az a pletyka járja, hogy novembertől, megeshet, ismét bezár az uszoda. Ennek oka pedig a hírek szerint az, hogy magasak lesznek a rezsiköltségek. Ez persze még semmiképpen sem tény, sőt, nem több spekulációnál. Pedig erről már beszélnek az uszodán belül is: ott dolgozók várják az őszi időszakot és azt, hogy a fenntartó – a város – döntést hozzon a kérdésben. A Városgondnokság gazdasági igazgatója, Béndek Balázs annyit tudott mondani, hogy a Csitáry uszoda tekintetében egyenlőre nem született semmilyen döntés.

- Sajnos városunkat is nagymértékben érinti az energiaárak drasztikus emelkedése, minden egyes közfeladat tekintetében. Folyamatosak a szakmai egyeztetések, készülnek a kalkulációk a várható többletköltségekről, az esetleges tulajdonosi döntések előkészítéséhez – árulta el. A kérdés és a döntés nem könnyű, főleg annak fényében nem, hogy a Köfém tanuszoda például 2023. szeptemberéig egyáltalán nem lesz nyitva. Ennek oka a Városgondnokság szerint a Köfém tanuszoda műszaki állapota, amely nagyon leromlott, energetikai szempontból nagyon korszerűtlen. Abból a szempontból a döntés ésszerűnek tűnik, hogy így legalább a Köfém uszoda rezsiköltségén lehet spórolni ezen a télen. De vajon visszaveszi-e ez a döntés annyira a költségeket, hogy emellett a Csitáry nyitva maradhat? Vagy a város egyetlen városi uszodájának is be kell zárni?

Ez pont olyan kérdéses, mint ahogy minden más uszoda esetében. Bicskén például többféle vészforgatókönyvet készített Szabó Attila igazgató. Mint mondja, nagyon úgy készülnek, hogy nyitva lesznek, kötik a szerződéseket az iskolákkal. A fenntartó önkormányzattól még semmilyen jelzés nem érkezett hozzájuk e kérdésben, és addig nem is lehet semmi pontosat tudni, amíg nem látják az első olyan számlát, amely a téli rezsit mutatja.

- Szeptemberben még nem hiszem, hogy kiderül, hiszen akkor még jó idő lesz. A mostani teleket ismerve pedig az sem lenne meglepő, ha decemberig nem lenne igazi tél – fogalmazott az igazgató. Ennek ellenére, ha hideg lesz, fűteni kell: a légteret és a vizet egyaránt. A tanmedencéket 32 fokra, az úszóknak fenntartott vizet 27-28 fokra, a jakuzzit 30 fokra, a merülőt 14 fokra. Attól függően, melyik intézmény milyen típusú medencét tart fenn és mekkora létesítményt üzemeltet, alakulnak a rezsiköltségek.

A lényeg tehát, hogy teljes nyitva tartásban reménykedik mindenki, de megeshet: részleges nyitva tartással kell számolni, a legrosszabb esetben pedig be kell zárni. Ez azonban még a jövő zenéje - mindenhol.

Móron hasonló a helyzet: a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban működő uszodában még kivárnak, és szintén munkára készülnek. Ruff Linda ügyvezető szerint is meg kell várni az első releváns rezsiszámlákat, hogy lehessen látni, milyen költségnövekedéssel számolhatnak. Egyébként pedig a fenntartó önkormányzat lesz az, amely döntést hoz. De most még nem tud semmit a témában. Ercsiben a tanuszoda a nyáron épp felújításba fogott, tekintve, hogy leromlott az állapota. A fenntartó önkormányzat terveiről is hamarosan többet megtudunk a téli üzemeltetést vagy nyitást illetően.

Iváncsán és Sárbogárdon azonban nem önkormányzati fenntartású uszoda működik: ezeket az állami kezelésű Nemzeti Sportközpontok tartja fenn. Ennek ellenére Sáfár Gabriella, Iváncsa jegyzője reméli, hogy náluk nem zárnak be, hiszen javában zajlanak ezekben a tanuszodákban is az úszásoktatást végző programok. De ezúttal ez nem rajtuk múlik: a fenntartó válaszát várjuk a kérdésben.