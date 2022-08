A Baracsi Egymásért Baráti Egyesület immár harmadik alkalommal hirdette meg a Lecsófőző fesztivált. Szombaton kora délután a sportpályánál készülődtek a csapatok, szám szerint tizenhat, akik tagjait nemcsak helybéliek alkották, hanem például Dunaújvárosból és Nagyvenyimről is érkeztek. Ilyen vegyes gárda volt például Mészáros Sándor családi csapata is. A fiatalember lapunknak elmondta, a korábbi halászléfőző versenyen vett részt először így együtt a társaság, ahol azonnal a harmadik helyezést sikerült bezsebelniük. Ezen felbuzdulva beneveztek a mostani gasztronómiai programra is, és különlegességgel kívánták levenni a zsűrit a lábáról. A koncepciójuk az volt, hogy hagyományos lecsót készítenek, amit aztán felturbóznak többek közt olyan extrákkal, mint a fürjtojás, a kakastaréj. A belevaló kolbász saját háztáji finomság volt, a többi hozzávalót aznap reggel vásárolták a piacon.

Igen verőfényes napsütés adatott a fesztiválra, voltak, akik a nagysátrakban foglalták el bázisukat, és voltak, akik a sajátjukat építették fel. Minden csapatban gondosan megosztoztak a munkában, aprították a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, és a füstölt árut. Az egyik csapat nem kis mennyiségen szorgoskodott: Izing Szilvia elmondta, ők harminc főre főznek, ehhez húsz kilogramm paprika, tíz-tíz kilogramm paradicsom és hagyma szolgál alapul. Ebből háromféle lecsó készült, hagyományos, tojásos, valamint kolbászos-szalonnás.

Jókedv és vidámság jellemezte a társaságokat, akik természetesen egymást is meglesték az ételek készítése során. Később a színpadon is megkezdődött a műsor, fellépett a Baracsi Néptáncegyüttes, a dunaújvárosi Ayarti Hastánc csoport. A fesztiváli hangulatot az Irigy Hónaljmirigy, majd a Triász zenekar koncertje koronázta meg.

Fekete Edit, a szervező egyesület elnöke elmondta, a Magyar falu program pályázata által kétmillió forintos költségvetésből valósíthatják meg idei programjaikat. Ebből valósult meg a halászlé, most pedig a lecsófőző fesztivál.