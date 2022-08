Néhány évvel ezelőtt elképzelni sem lehetett volna, hogy ennyire megosztó legyen még a gondolata is az államalapításunk ünnepén hagyományosnak mondható tűzijátéknak. Most pedig egyre több településen mondják le ezt a programelemet, javarészt takarékossági okokra hivatkozva, de akad, ahol a helyiek döntése a rendezvény elmaradása, például az állatok védelme érdekében. A megyeszékhelyen élők már évekkel ezelőtt "leszavazták" az ország képzeletbeli születésnapi tortájának gyertyáit. Polgárdin is hasonló kérdések merültek fel az idei, X. Polgárdi Nyári Fesztivál rendezvénysorozatot megkoronázandó tűzijáték körül.

Nyikos László polgármester a közösségi oldalán osztotta meg az ezzel kapcsolatos gondolatait: – Az idei évben 10. alkalommal rendezzük meg a Polgárdi Nyári Fesztivált! Nem titkolt szándékunk volt, hogy az új fellépők mellé meghívjuk azokat is, akik az elmúlt években a közönség legnagyobb kedvencei voltak! A jubileumi ünnep okán nem gondolkodtunk a tűzijáték lemondásán, de meg fogjuk kérdezni a polgárdi emberek véleményét, és a szervezők a jövőben a többségi akarat iránymutatása szerint szervezik majd a rendezvényeinket.

A hozzászólásokat olvasva elég megosztóak a vélemények. Az ellenvélemények között van, aki szerint tíz percért ez inkább pocsékolás, fordítsák másra ennek az összegét, esetleg "hasznosabbra". Egyesek csak szimplán csatlakoznak az előttük szólókhoz, de nem indokolják véleményüket. Ötletek is felmerültek, mi is lehetne hasznos: a fesztiválon ingyen kisvasutazzanak a gyerekek, mivel több szülőnek is problémát jelent gyermekeit "28-szor felültetni" a kisvasútra.

A polgármester válasza egyértelmű: – Megfontolandó, a nagyságrendek stimmelnek. De a koncepciónk, hogy gyereknapon minden ingyenes, viszont hagyni kell pénzt is keresni a vállalkozókat, mert máskor nem jönnek. A fix díjas dolgot van, aki elfogadja, van, aki máshol próbál inkább szerencsét.

Jószerével akadnak viszont olyanok is, akik nem egyszerűen "rongyrázásnak" tekintik ezt az évenkénti egyszeri alkalmat. Várják a rendezvényeket, és kihagyhatatlannak tartják a tűzijátékot. Mivel várhatóan a környéken itt lesz a legnagyobb, több napon át tartó buli, elég sok vendégre lehet majd számítani.

A szavazásra, véleménykifejtésre jelenleg az elsődleges fórum a közösségi oldal.