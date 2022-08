A bűntény, ami után nyomozni kell, akár mai is lehetne, de a múzeum múzeumpedagógusai 15. századi kereteket építettek a történet köré. A cél mi más is lehetne, mint megtalálni a bűntény tettesét! A Kolostor rejtélye – ez a játék neve – azonban nem is olyan egyszerű! Aki szeretne részt venni a nyomozásban, annak nem kell mást tennie, mint augusztus 20-án, vagy 21-én 12.30 és 16.30 óra között elmennie a székesfehérvári Rendház épületébe (Fő u. 6.), ahol bekapcsolódhat a játékba. Tollat érdemes mindenkinek magával vinnie, ugyanis jegyzetelni is kell majd. Hogy mit?

A rejtély megoldásához szükséges információkat össze kell gyűjteni, mégpedig azoktól a középkori ruhába öltözött személyektől, akiket a Belváros több pontján lehet majd fellelni. Ám figyelem, nem mindegyikük beszédes és olyan is akad, akit rá kell majd venni arra, hogy elmondja, amit tud. Az is előfordulhat, hogy a megszerzett részinformáció birtokában újból fel kell keresni egy már korábban kikérdezett informátort. Ha ügyesek és jól következtetnek, a végére persze összeáll a kép!

A játék egyik célja, hogy felhívja a figyelmet az egykoron városunkban állt johannita konventre. Siklósi Gyula ásatásai nyomán tudjuk, hogy a Jeruzsálemi Szent János-lovagrend Szent István királynak szentelt konventje a Szigetben, a mai Palotaváros területén helyezkedett el. A konvent a koronázó templom és társaskáptalana után a középkori Székesfehérvár második legjelentősebb egyházi intézménye volt, amelyben kutatások szerint 1222-től az Aranybulla hét eredeti példányának egyikét őrizték.

A játék izgalmasnak ígérkezik és mivel nagyjából másfél óra kell a bűntény megoldásához – amihez történelmi előképzettség nem, csak játékos kedv kell -, ezért érdemes legkésőbb 15 órakor megérkezni a Rendház épületébe, hogy a megoldással 16.30-ig visszaérjenek. A jó megfejtésekért jelképes jutalom is jár!