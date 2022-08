Nagy Benedek szobrászművész alkotásának tövében Belegrai Tamás, a Móri Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. Ebben amellett, hogy röviden méltatta Magyarország első polgári származású miniszterelnökének munkásságát rámutatott, Wekerle Sándor az élő példa arra, hogy nem az számít, honnan jön az ember, hanem az, hogy kész-e megvalósítani az álmait és harcolni a kitűzött célért. Ugyanakkor – fogalmazott a szónok - alázat, elkötelezettség és szorgalom nélkül a leghatalmasabb elme is csak félkarú óriás. De Wekerle óriás volt, aki nem csak az ország első polgári származású miniszterelnökeként vonult be a magyar történelembe, de ő volt az első, aki háromszor is kormányt alakíthatott Magyarországon.

Fotós: Borsányi Bea / FMH

A megemlékezés végén Buza Ernő, a Wekerle Sándor Alapítvány kuratóriumának elnöke kért és kapott szót annak okán, hogy három nap múlva lejár a jelenlegi kuratórium mandátuma. Az elnök röviden visszatekintett a társaság 2012-es megalapítása óta eltelt tíz évre, felidézve azt a munkát, amelyet a nagy államférfi történelmi emlékezetének és példájának megőrzésére és terjesztésére fordítottak. Ennek a munkának csúcspontja volt a tavalyi centenáriumi rendezvénysorozat, amelynek köszönhetően Mór valóban Wekerle városa lett, az egykori miniszterelnök hírnevét pedig sikerült országos szintre emelni. Buza Ernő beszéde végén kilátásba helyezte, hogy amennyiben újra felkérést kapnak és a feltételek is adottak lesznek, a kuratórium tagjai szívesen folytatják munkájukat a jövőben.