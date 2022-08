Szívügyünk lett a hagyományőrzés! – fogalmazott Szekeres Béláné Erzsébet, a NaTE vezetője. – Szépen kezdünk fölnőni a feladathoz, azt gondolom. Nagyon ötletesek vagyunk! Az elmúlt években sikerült elvetnünk a hagyományőrzés magját, azóta pedig már szép virág nőtt belőle – mondta el az egyesületről szólva Erzsébet –, mindent próbálunk megfogni, és van, amikor a dolgok találnak ránk. Így jött az ötlet az egri nemzetközi találkozóra az államalapítás és az államalapító I. (Szent) István király ünnepén – tért rá az elnök a négynapos hétvégi eseményre.

– Egerbe vártuk testvérszervezeteink képviselőit, hogy együtt ünnepeljük Magyarország születésnapját és civilszervezeteink együttműködését, valamint hogy megújítsuk a konszenzusunkat. A hagyományteremtő szándékkal szervezett összejövetel értékei túlmutatnak az országhatáron is. A zarándokutunk során igyekeztünk bővíteni ismereteinket egymásról, valamint szorosabbá fűzni baráti kapcsolatainkat a Dungó Kultúrális Egyesülettel (Erdély, Homoródkarácsonyfalva), a Kórógy Hagyományőrző Egyesülettel (Horvátország, Kórógy), a Comite Oklánd Egyesülettel (Erdély, Oklánd), valamint az ukrán háborús helyzet ellenére is ellátogató kárpátaljai testvéreinkkel, mert mi egy vérből valók vagyunk! Köszönet és hála a résztvevőknek, hogy megtiszteltek bennünket és szebbnél szebb magyar, székely, matyó, mezőföldi, betyár viseleteket felöltve mondták velünk imádságainkat a Szent István Hotel kápolnájában és az egri Minorita templomban tartandó szentmisén is. Természetesen Dobó István vára sem maradhatott ki a programok közül – mondta lapunknak Szekeres Béláné Erzsébet, aki előrevetítette, hogy hamarosan ismét hallat magáról az egyesület.