Július 29-én, pénteken kezdődött Isztiméren az Anna napi búcsú. A rendezvény első napján megnyílt a község művelődési házában a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével a hímző szakkör kiállítása. Az 5 fős csoport 20 héten át hímzett szebbnél szebb dolgokat Szala Veronika koordinálásával. Kovács György címzetes igazgató méltatta az ügyeskezű asszonyokat. A kiállítás mellett az isztiméri Bakos Róbert csodálatos természetfotóiból is láthattak egy tárlatot az érdeklődők.

Régóta hagyomány, hogy ezen a hétvégén ismerik el a faluban azok munkáját, akik a település érdekében önzetlenül, kiemelkedően tevékenykedtek. A rendezvénysátorban tartott önkormányzati ünnepségen több elismerés is gazdára talált, melyeket Törő Gábor országgyűlési képviselő jelenlétében adtak át az érintetteknek. A település polgármestere, Gömbösné Rostaházi Judit köszöntő beszédében elmondta: - Az Anna napi búcsú ma a múltunkról és a jövőnkről is szól. Jó visszagondolni az elmúlt évre, ami persze kihívásokkal teli volt, veszteségeink el nem múló fájdalommal élnek bennünk, de tudjuk, hogy sok-sok feladat, esemény, öröm vár ránk, ha mindannyian úgy akarjuk. Ma sem tudom másképp befejezni ünnepi gondolataimat Szent Pál apostol idézete nélkül: aki azt mondta: ”Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”. Én ezt most is így gondolom. Keressük azt, ami összeköt bennünket. Hogy mi is ez? Isztimér szeretete. Kérem, szeressék Isztimért!

A fotón balról a polgármester, a díszpolgári elismerésben részesült Staudinger Istvánné, Törő Gábor és Angeli József alpolgármester, míg a háttérben Schandl Károly önkormányzati képviselő áll.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A jutalomosztás során Isztimérért díszoklevél elismerést adományozott a képviselő-testület Czuth Attila önkormányzati dolgozónak, valamint Lamik Tibornak, illetve az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-nek. Ők a településen, illetve a településért végzett munkájuk elismeréseképpen kapták a díjat. De Isztimérért emlékérmet adományozott a falu Fiedler Albertnénak, az Isztiméri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének is. A legrangosabb elismerést, vagyis az Isztimér Község Díszpolgára címet Staudinger Istvánné részére nyújtották át.

Isztimér és annak lakosai büszkék a település alapítóira, a német gyökereikre, sváb hagyományaikra. Az aktív közösség vezetése, vagyis a Német Nemzetiségi Önkormányzat is átadja ilyenkor a saját elismeréseit. Az Isztiméri Német Nemzetiségért Díjban, vagyis a Preis für das Ißzimmerer Ungarndeutschtum-ban részesült Váraczki Enikő családsegítő, szociális munkás, Bozzai Csilla tanárnő, Haász Mihály és Haászné Müllner Gizella házaspár, Krausz Vendel és Reichardt János.

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A hivatalos ünnepséget követően Ács Tamás székesfehérvári színművész tolmácsolásában A bor dicsérete című előadását hallgathatta meg az érdeklődő, megjelent közönség. A szórakoztató délután esti retródiszkóba torkollott, ahol Sipos F. Tamás előadása előcsalta a nosztalgiát a közönség lelkéből.

A programsorozat harmadik felvonásával kapcsolatban a polgármester elmondta: - Régi hagyomány, hogy minden évben az Anna-napot követő vasárnap tartjuk meg a búcsút, templomunk védőszentje, Szent Anna tiszteletére. Ilyenkor emlékezünk meg a falu hősi halottairól és koszorút helyezünk el az emlékműveknél.