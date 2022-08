Ormándi Márta csuhészobrász kiállítását nemzeti ünnepünkön Diószegi Anna alpolgármester nyitotta meg a közösségi házban. Majd a szobor-kompozíció megálmodója szólt a jelenlévőkhöz:

– Titkos kódok nyílnak a Szent Korona köré: „Szent Koronánk, ékességünk, Istennel kötött Szövetségünk: ragyogjon újra a fényed, mert Istentől a fényed!” A középpontban Szent István király felajánlja az országot Szűz Máriának: „Átadom és a Szent Korona oltalmába helyezem magamat, az otthonomat, a helyet ahol élek, országomat. Kérem Nagy Boldog Asszonyunkat, hogy öleljen át minket szeretetével, és vezessen. Így legyen.”

A királyi palota és környezete, az udvarnép is megelevenedik a kiállításon, felnőttet és gyermeket egyaránt elvarázsolva.

A 830 éves Soponya épített öröksége című fotókiállítást Káliz Sajtos József költő, író állította össze s nyitotta meg.

– A település első írásos említése III. Béla király idejéből származik. 1192-ben (a mai Abától indulva) a határjárás „… a három Sár folyót átszelve Soponya falu alá ért, s csak ezután északnyugatnak fordulva jutott a Sárvíz szigetére.” Ez Sziget-Soponya, őseink szálláshelye (a mai Nádor- és Malom-csatorna között) – mondta el lapunknak Káliz Sajtos József.

A Rákóczi szabadságharc után a falu lakossága a Sárvíz délnyugati partján telepedett meg. Itt épült 1720-ban a református templom. Nagyláng is már a 14. századból ismert település. Első plébániája a Kápolnás-dombon 1372-ben ismert, de az elpusztult. Nagyláng újjáéledése 1645–1650 körül kezdődött. A mai kastély elődjét a Zichy család építtette. Ekkor épült a kastély melletti csárda is. Az épület ma a plébániának ad otthont. A két település, Nagyláng és Soponya közigazgatásilag 1936-ban egyesült. A másik régi ház a Damjanich utcában van, az 1840-es években épült. Mindkét épület és a község többi fontos épített öröksége is látható a fotókiállításon.

A kiállítás-megnyitókat követően a résztvevők koszorút helyeztek el az emlékhelyeknél, így a Trianon-emlékkeresztnél is a Kerti-tónál.