Székesfehérvár és Gárdony között hajnaltól egy vágányon megindulhatott a vonatközlekedés, mert van áram a felsővezetékben. A másik vágányon várhatóan délig tart a leszakadt felsővezeték helyreállítása. Továbbra is késésekre, vonatelmaradásokra lehet számítani a Budapest-Székesfehérvár vonalon közlekedő vonatok esetében.

A pénteki vihar miatt a sínekre dőlt egy fa, ami pedig a felsővezetékben okozott kárt. Ennek a helyreállítása tart még mindig, amit a folyamatosan zuhogó eső nehezít.

Tömegnek, vonaton veszteglőknek már persze nincs nyoma, de ahogy megírtuk, tegnap éjjel nagyon sokan órákat rostokoltak Gárdonyban, sokan pedig Kápolnásnyéken rekedtek. Értük segítőkész emberek indultak el autókkal, a szerencsések így jutottak be Fehérvárra, ahonnan még többekre további utazás várt. Már csend és nyugalom honol a váróteremben, a peronon és a buszmegállóban is. Az éjszaka elsimította a helyszíni kedélyeket, annak, hogy az emberek mit visznek tovább az "élményből", már csak a közösségi oldalakon van nyoma. Jelenleg csak néhányan állnak a jegypénztárnál, ahol az ott dolgozó hölgy ad felvilágosítást a felmerülő kérdésekre. Egy felirat jelzi, figyeljük a hangos utastájékoztatást is, a monitoron pedig pirossal jelölik a késve induló járatok várható indulását. A váróteremben ülő lányt, egy idősebb urat és engem is informált "a jelenleg egy vágányon" tényállásról a MÁV munkatársa. Ezután kintről az egyik buszsofőr szólt, aki Agárd irányába tart, jöjjön, szálljon buszra.

Az utasokat Gárdony és Székesfehérvár között jelenleg pótlóbusz szállítja - ennek most szemtanúi is voltunk, két busz is arra várt a buszmegállóban, hogy az utasokat felvegye. "A buszok folyamatosan közlekednek, nem várnak be vonatokat, a vonatok buszokat. ​Gárdony állomáson minden vonat megáll a kimaradó személyvonatok pótlása miatt" - írja a MÁVinform. Várhatóan 13 óráig tart a leszakadt felsővezeték helyreállítása. Azt követően csak fokozatosan, késő délután, este állhat helyre a menetrend .