Frissítés:

"Ha valaki fuvarozni szeretne, a vasút előtti buszmegállóba menjen. Rengetegen vannak még."

Jelezte valaki ezekben a percekben is a helyszínről. A MÁV közösségi oldalán, az erre vonatkozó kiírás alatt még mindig rengetegen kérdezik, hogy hol vannak a pótlóbuszok. Ugyancsak jelen időben írhatjuk, hogy az eső is esik, és az emberek egyre türelmetlenebbek.

A MÁV Kommunikációs Igazgatóságának az alábbi problémát vetettük fel: többen azt sérelmezik, hogy nem megfelelő az információáramlás, és nem kapnak tájékoztatást a pótlóbuszokról és az esetleges megoldási lehetőségekről. Megkérdeztük, mikor indulnak el a pótlóbuszok, hány darab és ezekkel hány embert tudnak majd tovább szállítani? Sokan írják, hogy vízosztásnak is örülnének, kíváncsiak voltunk, sor kerül-e ilyesmire? És ami nem csupán a várakozókat érinti, hanem azokat is, akik holnap reggel indultak volna útnak: a fakidőlést terveik szerint mikor sikerül felszámolni? Mikor állhat helyre a rend?

Ha megérkezik a MÁV Zrt. válasza, haladéktalanul közöljük olvasóinkkal!

Előzmény:

Székesfehérvár és Ódinnyés között – az átvonuló vihar miatt – fa dőlt a vasúti pályára és a felsővezeték is meghibásodott. Mindkét vágányon szünetel a vonatforgalom a fa eltávolításáig és a hiba elhárításáig - adtuk hírül pár órával ezelőtt a MÁV közleményét, de a tényközlés mögött ezúttal is több van. Emberek. Emberek, akik Gárdonyban várakoznak még most is.

Fakidőlés miatt Gárdony és Székesfehérvár között nem közlekednek a vonatok, a helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe - ez ugyancsak a közleményből egy száraz tény.

Indulok! Mi három főt felvettünk! Megyek! - ezek pedig ismételten emberek a közlemény mögött, akik az állomáson veszteglőkért fogtak össze szinte azonnal a közösségi oldalon. Az alábbi felhívás hívta életre az összefogást (ez persze nem zárja ki, hogy többen maguktól is így határoztak, vagy több ilyen civil szerveződés is volt/van. Jelen sorok írója itt inkább a jócselekedetet hivatott kiemelni, a nemes gondolatot és a tettet) :

"Ha valakinek van kedve másokon segíteni most szükség lenne rá. Gárdonyban vesztegel több Fehérvárra tartó vonat bizonytalan ideig, mivel fa dőlt a vágányra. A Gárdonyban rekedt utasok szeretnének Fehérvárra jutni, de a MÁV Startnak időbe telik a pótlóbusz kiállítása.

Ha valaki autóval tud rajtuk segíteni, annak biztosan örülnének. Esetleg nem ártana egy gyalogos segítő, aki szól az utasoknak, hogy vannak segítőkész autósok az állomáson. A vonaton lehetnek kisgyermekkel utazók, áldott állapotban lévő nők és idős emberek, akiknek nagy segítséget jelentene, ha nem kellene minimum 1-2 órát rostokolniuk Gárdonyban. Sajnos a felsővezeték is sérült, ha helyre is áll a forgalom az csak egy vágányon lesz megoldható.

A vasutas kollégák dolgoznak a mielőbbi helyreállításon. Fontos tudni, hogy az emberek bizalmatlanok nem szívesen szállnak be idegen autóba! Nekem is kb. tizenkét embert kellett legutóbb megszólítani amíg három ember elfogadta, hogy ingyen elszállítom őket" - olvasható a poszt a Gárdony facebook csoportban.

A MÁVinform oldalán ugyan 21:21-kor frissült a híradás, de abban még mindig csak ennyi áll: Gárdony és Székesfehérvár között a pótlóbuszos közlekedés szervezése folyamatban.

Több kommentelő sérelmezi, hogy nem kielégítő az információáramlás, nem tudják, mikor tudnak tovább haladni az úticéljuk felé. A viharos időjárás pedig még inkább aggodalomra ad okot.

Cikkünket frissítjük!

