A gyerekek arcán elterülő mosoly kérdés nélkül is elárulta: idén is nagyon finom palacsintát sütöttek Vízivárosban. A három évvel ezelőtt hagyományteremtő céllal útnak indult rendezvényen a szervezők ízletes palacsintákkal várnak felnőtteket és gyerekeket egyaránt, hogy így édesítsék meg augusztus utolsó péntekét.

– A gyerekek úgy élik meg ezeket a napokat, hogy vége van a nyárnak és nemsokára már kötelességet kell teljesíteniük, menni kell óvodába, iskolába. Idén is szeretettel és mindenféle ízzel megtöltött palacsintával kínáljuk őket, hogy ezt az utolsó pénteket még igazán derűsen tudják tölteni. Nagy öröm látni, hogy mennyire örülnek a palacsintának. Tavaly 800-nál is több fogyott, idén már 900-1000 darabbal készültünk. – fogalmazott Horváth Miklósné önkormányzati képviselő hozzátéve, a gyerekek mellett természetesen a felnőtteket is szeretettel látják.