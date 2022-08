Az ünnepség kezdetén a fanfárt és a Himnuszt követően Gőbölös Gábor előadásában hallgathatták meg a jelenlévők Matuz János: Ércnél maradandóbb című szövegösszeállítását. A prózai szöveget Kárász András Péter és Valkó Béla csellisták, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei kísérték.

Bár az eső nem tette lehetővé, hogy az ünnepséget az eredetileg tervezett helyszínen, a Szent István téren rendezzék meg, Cser-Palkovics András mégis pozitívan beszélt a kialakult helyzetről köszöntőjében. – Készültem egy beszéddel és arra készültem, hogy ezt a beszédet a Szent István téren, egy közel kétszáz éves fa árnyékában és egy csodálatos, Szent Istvánról készült szobor előtt fogom tudni megtartani. Az időjárás ezt egy kicsit átírta. Bevallom, először nagyon szomorú voltam, amikor ezt a döntést meg kellett hozni, hiszen sokan és sokszor készültünk arra, hogy a mai nap végre eljön, megvalósult volna, és az ember úgy érezte, hogy valamit esetleg mégis elveszítünk – kezdte gondolatait a polgármester. Úgy fogalmazott, a szomorúság gondolatait aztán a hála vette át. – Két okból is mondom ezt. Egyrészt nézzünk magunkba, az elmúlt hónapokban hányszor kértük, hányszor szerettük volna, hányszor imádkoztunk azért, hogy végre legyen csapadék, hogy az a kétszáz éves fa hozzájusson az esőhöz, az élethez, és kenyerünk is legyen – hangsúlyozta Cser-Palkovics András. A polgármester kiemelte, mennyire szimbolikus, hogy két-három hónap után Szent István ünnepe előtti este érkezik meg az eső. – Hálásak lehetünk azért is, mert mégiscsak megvalósul egy álmunk. Az álmunk pedig az, hogy a székesfehérvári ünnepség történelmi jogon oda emelkedjen, ahova tartozik – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.