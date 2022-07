A Fóris család a saját kenyerét is maga készíti, a gyerekek talán még nem is ettek bolti péksüteményt. Nem csak vetik, aratják a búzát, de saját kisipari malmukban meg is őrlik azt, s minden héten kétszer sütik a kenyeret. Több mint tíz éve viszi a család Pátkán ezt a gazdaságot, kezdetekkor látogattam meg őket. Emlékszem, a fiatalasszony izgatottan, mégis félve tekintett a jövőbe, hiszen a 21. században nehéz vállalás volt már akkor is az övék. Vajon visszatekintve mennyire lett így?

- Nehéz kérdés ez, mégis egyértelműen elmondhatom, hogy nagyon nehéz tíz év volt. A szükséges földeket béreltük, a használhatatlan földeket rendbetettük, művelhetővé tettük, ám ezután visszavettek tőlünk két területet. Hat éve nagyon nehéz körülmények között próbáljuk fenntartani az életet. Fiatalon azt hittük, biztos utunk van, még pályázatot is nyertünk, hogy folytassuk a munkát – meséli Anna, aki azonban még most is előre, a jövőbe tekint, mert látja: a most érkező gyerekek szívében most kell elültetni a természet, a gazdálkodás szeretetét. Így látja ezt az iskola osztálytanítója, Kókányné Filotás Mónika is:

- Azért fontos, hogy a gyerekek a búza növekedésének minden fázisában jelen legyenek és például a matematikát is kint gyakorolják a földeken, mert amit tapasztalatból, az érzéseiken keresztül végeznek el, a gondolataikban is mélyebben marad meg. A tanuláshoz volt egy segítő mese, amelyen végigmentünk, s a cselekvések közben sokkal jobban elmélyült a tudás, élővé, megfoghatóvá tettük azt számukra.

A búza útja azonban itt még nem ér véget a gyerekek számára: később maguk őrlik a búzát, megsütik a kenyeret egy, majd saját maguk számára építendő kemencében. A kenyeret pedig Mihály napján adják tovább az iskola többi osztályának.