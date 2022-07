Törő Gábor képviselő mindig is fontosnak érezte a vidék felzárkóztatását, hogy a kisebb lélekszámú falvak, mint amilyen Sárkeszi is, megkapják azokat a pályázati lehetőségeket, amivel ha élnek, akkor egy élhető, a fiatalok számára is vonzó községet hozhatnak létre.

Mint mondta, a polgármester vezetésével a település kihasználta a Magyar falu program adta pályázati eshetőségeket, melynek eredményei lépten-nyomon tetten érhetők a településen. Elég csak az út-, árok- és járdaépítésekre, vagy éppen a templom, posta, illetve orvosi rendelő felújítására gondolnunk. Törő Gábor köszöntőjében emlékeztetett, 2010 előtt még sok eladó ház volt Sárkeszin, mára azonban ez olyannyira megfordult, hogy a megnövekedett igények miatt lakótelkeket szükséges kialakítani. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a gyümölcsöző közös munkát a jövőben is szeretné folytatni a falu vezetésével együtt, leküzdve a gazdaságra nehezedő nehézségeket.

Kőhegyi László polgármester szintén a közös munkát és annak gyümölcseit hangsúlyozta ki.

– Az előttünk látható 262 méter hosszú és 1,5 méter széles járda még a tavalyi Mfp-s pályázat hozadéka itt a Deák Ferenc és József Attila utca közti szakaszon. Azért is fontos ez a 9,5 millió forintból megvalósuló beruházás, mert a település egy elmaradottabb részén sikerült ezt megvalósítanunk. A Magyar falu program egy sikeres kezdeményezést, aminek minden egyes lehetőségét igyekszünk megragadni, ahogy tettük a múltban is. Ennek köszönhetően azzal is büszkélkedhetünk, hogy már csak a Kossuth Lajos utca felső részén nincs aszfaltos burkolat, reményeink szerint már nem sokáig. Ha minden jól megy, akkor pár hét múlva megkezdődhet azon a szakaszon is a kivitelezés. Külön köszönöm képviselő úr eddigi segítségét és a támogatását, hogy egy ilyen 600 lelkes falun is rajta tartja a szemét. Igyekszünk ezt a jövőben is folytatni.