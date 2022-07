A Szent István Király Múzeum (SZIKM) régészei 2021 novemberében terepbejárásokkal, próbafeltárásokkal kezdték a munkát Bicske és Mány térségében, az M1-bővítés és az M100-as autóút építéséhez kapcsolódva. Ez év nyár elején már a megelőző feltárásokat is elkezdték. Közösségi oldalán a SZIKM régészeti örökségvédelmi és tudományos osztálya most arról számolt be: az ásatás első pár hetében egy kis sírszámú, a bronzkori halomsíros kultúrához köthető temetőrészlet került elő Mány határában, ahol Libor Csilla régész-antropológus vezetésével zajlanak jelenleg is a munkálatok. Nyolc darab temetkezést sikerült feltárni, melyek mellett megannyi gyönyörű mellékletet és viseleti elemet sikerült dokumentálni. Az egyik legkülönlegesebb sír 38 tárgyat tartalmazott a vázon kívül, melyek segítségével rendkívül jól rekonstruálhatóvá válik az eltemetett fiatal lány viselete.

A bejegyzésből kiderül, sok más érdekesség is várta a szakembereket: a temető mellett az egykori bronzkori település jelenségeit is sikerült megtalálni, valamint szinte teljesen ugyanott vaskori kelta és Árpád-kori település nyomai is felfedezhetők.

A sírok bontásában és dokumentálásában Benke András, Molnár Gábor, Némethi Balázs, Rechner Balázs, Földesi Anna és Kiss Alexandra segédkeztek

