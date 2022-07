Az én kedves kis falum című sorozatunkban július 29-én a Szent László-völgy alsó szakaszának bal partján elhelyezkedő Ráckeresztúr települést mutatjuk be. Kérjük olvasóinkat, hogy a július 15-től július 21-ig tartó szavazáson vegyenek részt, és segítsenek kiválasztani a település legjellemzőbb épített örökségét azzal, hogy a feol.hu/az-en-kedves-kis-falum oldalon megnevezik Ráckeresztúr véleményük szerint legjellemzőbb épített alkotását! Mi pedig örömmel megmutatjuk, miért is szerethető, élhető település is Ráckeresztúr!