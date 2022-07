- A megalakulásban nagyon sok segítséget nyújtottak – mutatott rá, majd kifejtette: - Az országos szövetségtől kaptunk egy autót, melyet azóta is használunk, az anyagi támogatást a megyei szövetségen keresztül is köszönjük. Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatása nélkül nem sikerült volna. A rendőrségnek pedig köszönjük az oktatásokat.

Majd visszanyúlt a kezdetekhez és az elmúlt 5 év történéseihez: - 2017 májusában összeültünk páran és megvitattuk, hogy miért alakítsunk új egyesületet Székesfehérváron. A következő évben, februárban bejegyezték az egyesületet a cégbíróságon. Nem volt zökkenőmentes, de sikerült. Moizer Attila, az egyesület akkori elnöke, Sztronga Bettina, akkori elnökhelyettes, Törköly Attila, Udvardi Milán és jómagam irányítottuk az egyesületet. Nekik köszönöm a munkájukat, amit belefektettek az egyesület életébe, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Elindítottuk a közterületi járőrszolgálatokat. Egyik napról a másikra úgy éreztük, hogy kezdünk kevesen lenni, és egyre több embert toboroztunk. Hamar bővült az egyesület létszáma, de morzsolódtak is le néhányan.

Majd így folytatta: ahogy teltek a hónapok, úgy jöttek a rendőrség és az önkormányzat részéről a felkérések különböző rendezvények biztosítására. később pedig együttműködési megállapodásokat kötöttek a panelházak képviselőivel. - Több repülőnapot biztosítottunk az Albatrosz Repülő Egyesület felkérésére, az Alba Triatlon SE segítségére voltunk évente többször is. Nagy városi rendezvényeken folyamatosan jelen vagyunk, és ha kell vidékre is elmegyünk segíteni a polgárőr barátainknak – emelt ki néhány fontosabb rendezvényt az elnök. A további fejlődés sem maradt el: a szervezet 2019-ben belépett a Fejér Mentőszervezetbe, ahol több képzésen és oktatáson vettek részt, így az egyesület és a megyei vöröskereszt együtt végzi ezeket a feladatokat.

- A pandémia időszaka alatt ránk is nagy feladat hárult. A közterület felügyelettel, rendőrséggel dolgoztunk együtt, úgy, hogy közben legidősebb és legfiatalabb társaink ebben az időben nem tevékenykedhettek, mégis mindenki saját tudása szerint az időseket segítette – mutatott rá a nehézségekre, melyek mentén mégis sikeresen tudtak tevékenykedni. Ezért is mondott köszönetet polgárőr társainak, akik rengeteg munkát fektettek abba, hogy az egyesület működni tudjon. Az elmúlt 5 évük azonban veszteségekről is szólt: - Két alapító tagunk, Iker István és Magán Attila sajnos már nem lehetnek közöttünk – emlékezett rájuk, akik előtt az esemény résztvevői egy perces néma felállással tisztelegtek. Majd pedig oklevelek, emléklapok átadása következett.

Mészáros Attila alpolgármester szintén megköszönte a polgárőrség megfeszített munkáját, melyet a városért tesznek.

- Önök munka és iskola után, a szabadidejüket, hétvégéjüket feláldozva tesznek azért, hogy a városban élők közbiztonságérzete jóval magasabb legyen – fogalmazott, majd megköszönte a társszervek aktív együttműködését s azt, hogy mindig számíthattak az egyesület tagjaira. Majd emléklapot adott át az elnöknek, mellyel a város önkormányzata nevében megköszönte az elmúlt 5 évet. – Talán nem véletlen, hogy a város egyik szép belső teréről van rajta festmény, Varkocs György szobrával – fogalmazott az alpolgármester.