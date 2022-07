Ha a napi egy, kánikulában másfél centiméteres párolgást és vízszintvesztést vesszük alapul, akkor 24 órán belül beállhat az az állapot, ami – legalábbis, amióta valaha hivatalos mérés történik a tónál – eddig csak egyszer, 1949-ben következett be, azóta ezt az értéket határozzák meg a Velencei-tó legalacsonyabb vízállásának. Bár nyilván ennél az idők során könnyen előfordulhatott kisebb érték is, de ennek a statisztikai mérése a történelem viharaiban természetesen nem valósulhatott meg. Ez a szint a 63 centiméter.

A Velencei-tó helyzetéről, a vízgyűjtő terület állapotáról, a lehetséges megoldásokról a létező összes szakember megkérdezése mellett a feol.hu már annyit írt korábban, hogy ezeket az információkat e helyen felesleges megismételnünk. A pillanatnyi állapot azt mutatja, hogy bár a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőrei az elmúlt kánikulai napokban tapasztaltak némi halhullást, ezt semmiképpen nem lehet tömeges halpusztulásnak nevezni, ezért az erre vonatkozó vészjóslások egyelőre koraiak. Csukák, keszegek tetemeit láttak elsősorban a dinnyési oldalon a halőrök, akik azonban arról is beszámoltak, hogy egészséges pontyokat még most is bőven foghatnak azok a horgászok, akik kitartanak a tó mellett. (Persze elsősorban ez a parti horgászokat jelenti, az északi csónakkikötők a rendkívül alacsony vízállás miatt most már járhatatlanok).

A vízügy szakemberei igyekeznek harcolni a múló idővel, egy stabil vízforgató berendezés látványosan üzemel a velencei oldalon, úgy tudjuk, kettő mozog a vízterületen, két másikat pedig már ma hajnalban, három órakor üzembe helyeztek a MOHOSZ dinnyési kirendeltségének központjában. A halpusztulást ezzel talán meg lehet előzni, a vízszint további csökkenését azonban nyilvánvalóan nem. Riasztó, hogy a folyamatnak még a vízügyi szakma sem látja a végét, miközben a halgazdálkodással foglalkozó, lényegében ugyanabban a csekély csapadékban és vízgyűjtő területben bízó halastavak fenntartói is visszaszámlálnak már.