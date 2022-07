Jenőn, Sárkeszin, Nádasdladányban, Sárszentmihályon és Polgárdiban is akadozik a szelektív hulladék elszállítása. Az elmúlt napokban előfordult, hogy a szálíltás napján, a reggeli órákban a lakók kitették a kukákat az utcára, majd délután érkezett meg hozzájuk az értesítés, hogy a szállítást három nappal későbbre ütemezte a szolgáltató. Ezen értesítés arról is szólt, hogy a lakosok legyenek szívesek a kukákat az utcán hagyni, a pár nappal későbbi szállításig.

Az útpadka mellé kitett teli kukák, különösen éjszaka, biztosan nem javítják a közlekedés biztonságát. Nappal sem éppen kellemes egy szlalompályává avanzsált utcán végighajtani, főleg, ha még kellőképpen szűk is. A szembejövő forgalom meg már csak hab a tortán.

Úgy tudjuk, az is előfordult, hogy a környéken mászkáló állatokt széthordták a kukából kiturkált, kedvükre való tartalmakat. A többit meg egyszerűen az időjárás elintézi. A könnyebb műanyagoknak elég egy kisebb szellő is és már a sokadik határban is lehet szedni az "elkóborolt" szemetet. Ami természetesen felháborította a település lakóit.

Megkérdeztük a hulladékszállítót, mi az oka, hogy ilyen nagy csúszásokkal tudják csak a szelektív kukákat üríteni. Megkeresésünkre a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. azonnal válaszolt. Mint megtudtuk, a lakosság környezettudatos gondolkodásának köszönhetően a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége évről évre növekszik. Ezek mellett minden évben a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége a nyári időszakban lényegesen megnövekszik, így a társaságra is nagyobb teher nehezedik ezen időszakban. De más egyéb okok is hátráltatják a gördülékeny munkavégzést:

“A hulladékgazdálkodási ágazatot, így a Társaságot is jelentősen érinti az idény jellegű - különösen, de nem kizárólag a mezőgazdasági, valamint az építőipari - tevékenységek munkaerő elszívó hatása. A szelektíven gyűjtött hulladék megnövekedett mennyiségére vonatkozó egyre fokozódó gyűjtési igényt, valamint az időszakos munkaerőhiányt a Társaság belső átszervezésekkel igyekszik folyamatosan megoldani.”

Így azért már érthető – ha nem is oldódik meg azonnal a probléma – mi hozta létre a fenti helyzetet.

A pillanatnyi helyzetben talán mindenkinek kicsit türelmesebbnek és megértőbbnek kellene lennie a szolgáltatóval szemben. Innen szemlélve talán nem lenne akkora áldozat, ha már ott maradt az a teli kuka, egyszerűen este csak visszatenni a helyére és a legközelebbi időpontban ismét kitenni. Csak egy kis odafigyelés, csak egy kis empátia.